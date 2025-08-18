En el circuito Internacional de la AKPS se disputó la 5.ª fecha de la temporada, que marcó el regreso de la actividad luego del receso, y hubo un parque de 60 pilotos de toda la región.

El "GP Mi Casa Autos" tuvo a Lautaro Gallardo como el vencedor en la categoría Promocional, quien en la entrega de premios estuvo acompañado por Laureano Baima y Milo Varone. La divisional más pequeña tuvo un parque de diez máquinas e ilusiona a la AKPS, que tiene futuro para trabajar.

La categoría Mini vio ganar a Juan Martín Fernández, quien pasó primero la línea de llegada y dejó relegados a Juan Pardo y Sofía Gonzalo.

En la Prokart, el ganador de la fecha fue Genaro Mottesi, quien se quedó con la bandera a cuadros, acompañado por Tiziano Garay y Valentino Fuentes en una divisional que sumó 11 máquinas al espectáculo.

Por su parte, la Sudam Master presentó un parque con pilotos de experiencia y los laureles fueron para Ezequiel Tudesco, quien tuvo una hermosa batalla con Javier Fernández y Gustavo Micheloud, que volvió al primer amor. Y, al igual que su hermano en San Nicolás, con las TCP Pick Up, se quedaron con el tercer escalón del podio en Comodoro.

En la categoría Cajeros, el flamante ganador fue Ezequiel Marochi, quien superó a Maximiliano Navarro y Mauricio Vidal en la competencia final.