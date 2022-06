(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La pelota volvió a rodar para el fútbol femenino de Comodoro la noche del viernes. Hubo tres partidos, correspondientes a la Primera B donde ganaron General Saavedra y Rada Tilly, mientras que el juego restante entre Portugués y Laprida B finalizó en empate 2-2 en cancha del "Parque".

En la villa balnearia, las chicas del "Aurinegro" ahora dirigidas por Daniel Funes lograron una victoria contra Palazzo 5-2 en un juego disputado en la cancha principal, mientras que en km3, el clásico de barrio entre Saavedra y Talleres quedó en poder del "Parque", que se impuso 4-1.

El programa para hoy sábado indica que habrá dos juegos desde las 11:00 horas. Por la Primera B en Valle C, Oeste se medirá con Caleta Córdova y a la misma hora, Ciudadela recibirá a San Martín en un duelo correspondiente a la Primera A.

Con tres partidos arranca el torneo Femenino en Comodoro

Mañana completarán por la categoría principal los juegos: Ferro vs CAI, Roca vs Laprida, y Ferro B vs Universitario.

RESULTADOS AYER - Primera B

Rada Tilly 5 - Palazzo 2

General Saavedra 4 - Talleres 1

Portugués 2 - Laprida B 2

PROGRAMA - HOY

11.00 Ciudadela vs San Martín. Primera A

11.00 Oeste vs Caleta Córdova. Primera B

(Foto: Instagram Saavedra)