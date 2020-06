"La convocatoria la recibí a través de un email personal de Mario Ledesma, que me invitaba a formar parte de una primer reunión de Los Pumas un viernes vía zoom. Mucho no entendí. Pensé que era un email más de la U.A.R. para una charla, porque en esta época de pandemia están haciendo muchas. Esto fue un miércoles y el jueves nos empezaron a mandar los planes físicos. Ahí empecé a caer que estaba formando parte. Me agarró bastante de sorpresa. Siempre es un sueño y objetivo llegar, pero la verdad por el momento lo veía lejano porque soy nuevo en la estructura", aseveró el joven rugbier patagónico. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA