“Cada vez me cuesta más recuperarme de los golpes y entrenar a la par de mis compañeros. Además, vengo acarreando una lesión en el codo desde hace varios años que me limita mucho la movilidad y requiere de una cirugía. Por eso, tomé la decisión de ponerle un freno a la actividad y empezar a disfrutar el rugby desde afuera de la cancha”, comentó Fede.

Cuando sus compañeros se enteraron de la decisión, tuvieron un gran gesto y decidieron cederle la capitanía del equipo en sus últimas presentaciones con el “Celeste”. Es por eso, que fue el capitán frente a Portugués y lo será también este sábado ante Comodoro.

Sobre la decisión, Origlia contó: "fue una muy linda sorpresa para mí. El jueves el capitán de primera (Gonzalo Bahamonde) y el head coach (Daniel Juárez) me lo comunicaron. Me dio una emoción enorme. Para mí era un regalo muy grande volver a jugar en primera división y que el plantel me haga este reconocimiento es algo que disfruto y valoro muchísimo".