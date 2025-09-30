(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Los cruces de la Reválida del Torneo Federal A ya tienen fecha: se jugarán el fin de semana del 5 y 12 de octubre, a partidos de ida y vuelta con ventaja deportiva para los mejor ubicados en la tabla.

Entre los equipos chubutenses, Guillermo Brown de Madryn y Germinal de Rawson buscarán avanzar, aunque llegan con presentes bien distintos.

Por un lado, Guillermo Brown —dirigido por el comodorense Emanuel Trípodi— tendrá un cruce de alto voltaje ante Villa Mitre de Bahía Blanca, uno de los candidatos históricos de la categoría. El equipo madrynense, primero de la Zona A, buscará dar el golpe para seguir en camino rumbo a la lucha por el segundo ascenso.

En contraste, Germinal atraviesa un momento crítico. El plantel decidió parar en los últimos días por la falta de pago de salarios, situación que derivó en la salida de varios jugadores clave, dejando al club de Rawson debilitado en lo futbolístico justo en la previa de su duelo frente a 9 de Julio de Rafaela.

La serie para el “albiverde” se presenta cuesta arriba, no solo por el rival, sino también por la incertidumbre interna que arrastra desde hace semanas.

CUATRO POR EL PRIMER ASCENSO

Ciudad de Bolívar, Argentino de Monte Maíz, Atlético Rafaela y Sportivo Belgrano de Córdoba serán los animadores de las semifinales en busca de ascender a la Primera Nacional.

LOS CRUCES DE LA REVALIDA

• Kimberley (Mar del Plata) vs Cipolletti (Río Negro)

El “Dragón” marplatense, debutante en la categoría, tendrá un choque durísimo frente al histórico “Capataz” del Alto Valle.

• Douglas Haig (Pergamino) vs Independiente (Chivilcoy)

Duelo bonaerense clásico del Federal A, dos equipos de peso que se conocen al detalle.

• Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Los madrynenses enfrentan a uno de los candidatos habituales, en un cruce de alto voltaje para el sur.

• Boca Unidos (Corrientes) vs Juventud Antoniana (Salta)

Dos históricos del norte se cruzan en una llave que promete mucho color y tradición.

• Bartolomé Mitre (Posadas) vs Costa Brava (General Pico)

Extremo norte contra La Pampa, con viajes largos y contextos muy distintos.

• Germinal (Rawson) vs 9 de Julio (Rafaela)

El “albiverde” llega golpeado por la crisis y el paro del plantel, ante un 9 de Julio que aparece mejor parado.

• Sarmiento (Resistencia) vs Atenas (Río Cuarto)

Los chaqueños buscarán imponer su localía frente a un Atenas que viene en crecimiento.

• San Martín (Mendoza) vs Sarmiento (La Banda, Santiago del Estero)

Un choque con historia, dos equipos con peso en sus provincias y tradición en el torneo.

• Sportivo Las Parejas (Santa Fe) vs Deportivo Rincón (Neuquén)

El “Lobo” recibe al sorprendente debutante patagónico, que clasificó en su primera participación.

• Sol de Mayo (Viedma) vs San Martín (Formosa)

Norte contra sur: los de Viedma se hacen fuertes en casa; los formoseños llegan con envión.

• El Linqueño vs Gimnasia (Chivilcoy)

Clásico bonaerense de Reválida, donde el “Lobo” de Chivilcoy parte como favorito.

• Juventud Unida (San Luis) vs Olimpo (Bahía Blanca)

El histórico Olimpo quiere hacer valer su chapa frente a un equipo puntano que buscará dar la sorpresa.