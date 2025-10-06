Federal A: Guillermo Brown de Puerto Madryn logró un triunfazo que da tranquilidad
El equipo chubutense, dirigido por el comodorense Emanuel Trípodi, derrotó 3-0 a Villa Mitre de Bahía Blanca en la ida por la segunda etapa de la Reválida.
Guillermo Brown de Puerto Madryn se quedó con un triunfo importante en el Raúl Conti, con un contundente 3-0, en el primero de los dos encuentros entre ambos conjuntos.
Franco Agüero, en contra; Martín Rivero y Matías Persia fueron quienes le dieron el partido a la Banda y la próxima semana animarán la revancha en Bahía Blanca.
Por el lado de los bonaerenses, sufrieron tres expulsiones en el encuentro: Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo, quienes serán bajas más que sensibles para los dirigidos por Carlos Mungo.
El primero de los goles fue a los 33 minutos del primer tiempo, por medio de Franco Agüero, quien desvió una jugada del local por medio de Iván Bravo y así abrió la cuenta de la visita.
Dos minutos más tarde llegó la segunda alegría de la tarde: un tanto de los madrynenses por intermedio de Martín Rivero.
Cuando se moría el partido apareció Matías Persia, que cerró el encuentro para el 3-0 y le dio mayor tranquilidad a la Banda.
La próxima semana será el turno de la revancha, donde Guillermo Brown de Puerto Madryn visitará a Villa Mitre en el estadio El Fortín.