Guillermo Brown de Puerto Madryn se quedó con un triunfo importante en el Raúl Conti, con un contundente 3-0, en el primero de los dos encuentros entre ambos conjuntos.

Franco Agüero, en contra; Martín Rivero y Matías Persia fueron quienes le dieron el partido a la Banda y la próxima semana animarán la revancha en Bahía Blanca.

Por el lado de los bonaerenses, sufrieron tres expulsiones en el encuentro: Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo, quienes serán bajas más que sensibles para los dirigidos por Carlos Mungo.

Guillermo Brown de Puerto Madryn ganó en el Raúl Conti y sueña con la clasificación en la Reválida del Federal A
Foto: Prensa G. Brown / Mariano Di Giusto / Jornada
El primero de los goles fue a los 33 minutos del primer tiempo, por medio de Franco Agüero, quien desvió una jugada del local por medio de Iván Bravo y así abrió la cuenta de la visita.

Dos minutos más tarde llegó la segunda alegría de la tarde: un tanto de los madrynenses por intermedio de Martín Rivero.

Cuando se moría el partido apareció Matías Persia, que cerró el encuentro para el 3-0 y le dio mayor tranquilidad a la Banda.

Brown aplastó a un desmejorado Villa Mitre
Foto: Prensa G. Brown / Mariano Di Giusto / Jornada

La próxima semana será el turno de la revancha, donde Guillermo Brown de Puerto Madryn visitará a Villa Mitre en el estadio El Fortín.

