Federación Deportiva, su apuesta al básquet femenino y la histórica participación en Liga Federal: “estamos viviendo un sueño”

Por Daniel Maldonado

De sus inicios, la jugadora Camila Vázquez recuerda que llegó al “club de sus amores” en 2008, cuando regresó el básquet femenino a Federación Deportiva. “Teníamos dos entrenamientos semanales, en donde se integraban todas las categorías menos la Primera, porque era un grupo reducido de chicas. Nuestra profesora era Gilda Canelo, quien tiempo después sería mi compañera de equipo. Así se fueron formando pequeños grupos, pero no perduraban en el tiempo. Duraban seis meses, luego desaparecían, ya que en ese momento no existía competencia y no había mucha motivación, solo nos quedábamos las que nos gustaba y queríamos seguir mejorando”, reconoció en un mano a mano con Pasta de Campeón y ADNSUR.

“Al disolverse las categorías infantiles, con 14 o 15 años ya entrenábamos con Primera y conformábamos el plantel, sumando de a pocos minutos. También jugábamos los torneos Evita, cuando éramos citadas por la Selección”, agregó. El básquet formativo de “la Fede” comenzó a tener un formato con el arribo de Juan Carlos Morel a la institución. Coordinando desde la Primera división, sumando a Javier Azzi al staff y con Gilda Canelo junto a Nancy Bravo como encargadas de las formativas en mujeres.

“En ese entonces también arrancó el mini básquet femenino. Si bien no teníamos un horario específico, compartíamos cancha con los varones, pero ahí se fueron formando las más chicas y fue una evolución que arrancó a partir de las más grandes. Así empezamos a viajar y a competir en otros lugares”, manifestó Vázquez.

El puntapié del formato de la competencia local inició con la sumatorio de los clubes que fueron incorporando formativas femeninas, como Municipal Pueyrredón, Náutico Rada Tilly y posteriormente Gimnasia, entre el 2017 y 2018. “Así empezaron a volver varias jugadoras grandes, y eso generaba que haya más equipos. Comenzaron a crearse otras categorías en cada uno de los clubes, posteriormente se llevó a cabo por reglamento para poder jugar el torneo. Actualmente se armó la zona de desarrollo, donde participan más instituciones”, indicó.

EL DEPORTE, LA “MATERIA” QUE DERIVÓ A SU PASIÓN POR LA DOCENCIA

“De chica siempre hice deporte y me empezó a gustar la docencia. Así fue que al terminar la escuela comencé a estudiar en el Profesorado de Educación Física, recibiendo en 2016. Luego me fui a Buenos Aires, donde realicé la Licenciatura en alto rendimiento deportivo en el CENARD. Volví en 2019 y a fines de ese año me llamaron para trabajar en el club y a la vez seguir jugando en el plantel mayor”, comentó sobre su historia personal en el estudio, que la llevó a recibirse sin salir de sus raíces.

En la actualidad, la profesora Camila Vázquez tiene a su mando las categorías mini femenino hasta U15/U17 junto a su colega Ramiro Cárdenas. “Repasando todos estos años y comparando a lo que se vive hoy, intento inculcarle a las chicas que valoren todo lo que tienen: la ropa propia, el espacio físico y la competencia, donde por suerte día a día se abren más puertas para seguir mejorando. Se puede viajar, hay muchos más equipos para competir y eso genera un Ida y vuelta”, sostuvo.

Asimismo integró el staff del cuerpo técnico del plantel superior de Federación Deportiva -comandado por Lucas Núñez y Emiliano Barbosa- que participó en el Torneo Federal masculino, donde quedó eliminado en la fase de reclasificación ante Deportivo Roca. Al respecto, expresó: “Vivir en el club el Federal es una motivación extra para cada chico y chica que integra “la Fede”. Saben que pueden ocupar ese lugar si siguen trabajando y se esfuerzan”, resaltó.

También agradeció la oportunidad de formar parte desde su rol de preparadora física de los jugadores. “Fue una experiencia nueva, muy enriquecedora, era un desafío donde debía demostrar mi capacidad de trabajo, sin importar el género. Realmente me trataron muy bien, estoy muy agradecida por este llamado. Los chicos me incluyeron al grupo y fue algo distinto el trabajar en el ámbito profesional. Como primera experiencia fue más que positiva y ojalá se pueda repetir el año que viene. Cada uno desde su lado lo disfrutó y aprendió mucho”, destacó.

EL AMOR POR “LA NARANJA” DENTRO DEL PARQUÉT

Ahora, Vázquez dejó atrás su profesión -momentáneamente- para calzarse nuevamente la camiseta del conjunto de Km 3, que afronta la Liga Federal femenina, representando a la ciudad junto a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. “Es un gran esfuerzo que se hace desde la dirigencia para afrontar esta competencia en ambas ramas. Es un hecho histórico para el club, y muy especial para mí. El viernes pasado estaba sentada en el banco disputando la clasificación con el equipo masculino, y a la vez pensando en el debut del domingo junto a mis compañeras. Hice un sacrificio muy grande desde el lado laboral y deportivo, pero disfrutando cada paso dado”, detalló.

El domingo 15 de mayo quedará marcado a fuego como el debut oficial del plantel femenino de Federación Deportiva en la Liga Federal. Fue con triunfo por 56-54 ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn en el gimnasio Diego Simón de Km 3. Cinco días más tarde tocó viajar a Neuquén para afrontar sus compromisos ante Pacífico (fue derrota 49-43) y Centenario.

Restará enfrentarse a la Escuela Municipal de Cipolletti y El Bigüa de Neuquén, quienes completan la Región Sur del certamen. Por lo pronto, en la próxima fecha deberán encarar el clásico comodorense ante “la Magia Verde” en el Socios Fundadores.

“El año pasado estuvo Gimnasia en Liga Federal y fue muy enriquecedor para la ciudad. Ahora que hayan dos equipos que compitan en el mismo nivel representando a Comodoro es muy motivacional para todo el femenino, ayudará mucho y más a las jugadoras más chicas sabiendo que tienen dos clubes donde seguir mejorando y subir de nivel”, remarcó Vázquez.

EL FUTURO LLEGÓ, HACE RATO…

En este contexto, Federación Deportiva apunta a reforzar la estructura del básquetbol femenino. Así fue que incorporaron a Paula Reggiardo, quien arribó -en principio- como embajadora del club y finalmente se sumó como una de las refuerzos estrellas para el Federal.

Reggiardo es una de las referentes del básquet femenino en el país, llegó para potenciar al crecimiento tanto de las formativas como el de las chicas de la ciudad. La alera, con reciente paso por Lagomar de Uruguay, fue jugadora de la Selección Nacional de básquet durante 12 años. Allí, disputó el Mundial 2010, el Preolímpico 2011, dos Juegos Panamericanos y varios Juegos Suramericanos con la albiceleste.

Sobre este acontecimiento, Camila relató emocionada: “para mí como jugadora formada netamente en el club es algo increíble, es muy emocionante ver cómo se apuesta al femenino, con todo lo que eso conlleva. Creo que todas estamos aprovechando la oportunidad al máximo. Es hermoso jugar con mis amigas, con otras chicas más jóvenes formadas también acá y con jugadoras experimentadas como Paula Reggiardo y Micaela Piazza. Es un grupo muy unido, nos estamos conociendo tanto dentro como fuera de la cancha, pero hay mucha buena vibra y ganas”.

Pensando a futuro, y dejando que los sueños fluyan, la basquetbolista fue consultada sobre el proyecto de la “Fede”, soñando -el día de mañana- en adquirir una plaza para la Liga Nacional femenina. Sobre este tema, señaló: “es algo que uno sueña desde chica. Si llega a pasar y el club compite en esta categoría, me gustaría estar de cualquier forma. Sea como jugadora o desde la tribuna. Estar en un Federal es muchísimo, imagínate estar en Liga Nacional. Ojalá se dé más adelante, ya que las cosas van bastante encaminadas”, concluyó.