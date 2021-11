El entrenador de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, estalló el miércoles pasado ante la prensa tras la derrota de su equipo ante Boca Juniors por Copa Argentina, y entre otros destinatarios, apuntó contra un enigmático conductor televisivo.

“Hay un periodista, no importa el nombre, que hacía un programa a las 12 de la noche... yo era muy chiquito. Y era pro jugadores, y hubo un momento, no sé por qué, en que condujo otro programa y había que generar polémica. Se criticó y se le faltó el respeto a entrenadores, futbolistas, como si nosotros quisiéramos hacer las cosas mal, no tuviéramos familia, como si fuésemos un ser sin sentimientos ni emociones”, dijo el entrenador. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA