Familiares de Cirigliano vinculan su detención con su depresión por no poder volver a River

El abogado y un primo de Ezequiel Cirigliano, el exjugador de River Plate y del seleccionado juvenil argentino que este lunes fue detenido con un arma de fuego en la localidad bonaerense de Caseros, aseguraron hoy que el exfutbolista no había ido a cometer ningún robo, que temen que el hecho de que estuviera armado esté relacionado a que quiera hacerse daño a sí mismo y que atraviesa una profunda depresión desde que no pudo regresar al club de Núñez.

Voceros judiciales indicaron que Cardigonde indagará después del mediodía a Cirigliano por los delitos de "portación ilegal de arma" -por la pistola 9 milímetros que le secuestraron en su poder y que según testigos estuvo disparando en la calle-, y por "violación de domicilio", ya que un vecino lo vio merodear en el jardín de su casa.

El abogado Guillermo Vega y Claudio, defensor particular y primo respectivamente del exvolante central "millonario", formularon esta mañana declaraciones a la prensa en la puerta de los tribunales, donde explicaron que Cirigliano no es un delincuente, sino están preocupados porque atraviesa un pozo depresivo desde que no pudo volver a jugar en River.

Respecto a la causa, Vega dijo: "Sabemos que hay una tenencia de arma", pero el abogado subrayó que Cirigliano "no salió con un arma a ocasionar algún delito ni a poner en riesgo a terceros".

"No hubo ningún intento de robo, ni ninguna violación de domicilio. Eso lo vamos a probar. Tampoco sabemos si hubo un disparo, o si hubo uno ocasional. El temor nuestro es si había algún peligro para él", comentó.

"Nuestro asistido viene padeciendo problemas psicológicos desde 2015, con una angustia y depresión muy grande a partir de su partida de River Plate. Todo esto fue ocasionado que él entre en estados de pánico, de angustia", señaló Vega.

El letrado indicó que si bien en la actualidad "no estaba en tratamiento", sí lo había estado e incluso "había sido medicado" porque "estaba sufriendo una gran depresión".

"Vamos a poner nuestros peritos de parte psicólogos y psiquiatras., para dar luz a todo esto que está sucediendo", concluyó Vega.

Por su parte, Claudio, un primo de Cirigliano, ratificó que la depresión del ex mediocampista está ligada a su partida del club de Núñez. "El problema de él nace de un desarraigo del club que lo formó, que lo levantó y lo puso como capitán, como estrella, como figura a futuro y, de repente, las respuestas, los malostratos, la no contención, hizo que él cayera en un pozo depresivo", dijo el familiar.

"No es fácil para un chico de 20 o 21 años estar en una situación donde todos te alaban, sos un ídolo y, de repente, sos la peor persona del planeta", agregó.