Facundo Conte arribó a la ciudad para vivir desde adentro la Expo Deportes 2022, siendo uno de los invitados de lujo para esta edición. "Es muy lindo venir a compartir la experiencia vivida y la emoción que podemos generar. Por eso estar acá junto a distintos expertos del deporte, en ese grupo selecto para compartir nuestra vida, trayectoria, trabajo, pasión, es un orgullo", expresó.

El jugador de la Selección argentina mayor de vóleibol, que disputó tres Juegos Olímpicos y consiguió la medalla de bronce en Tokio 2020, relató lo que vivió al lograr ese objetivo tan ansiado. "Hace 15 años entré a la selección mayor y haber podido lograr ahora este sueño tan grande es tremendo. Volví a jugar en Argentina básicamente después de eso, por la emoción que generó y el honor de representar a mi país, pensando en qué podía hacer para retribuirlo", indicó.

Parrilla, La Konga y fútbol: el reencuentro en Comodoro de Canchi Estévez, Mumo Peralta, Chatruc y Rolfi Montenegro

El debut de Facundo Conte en el Club Ciudad de Buenos Aires se dio días atrás y simbolizó una emoción muy grande para el jugador, que disputará por primera vez la Liga Argentina de Vóley.

"Fue algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Quizás lo había visto de muy chico pero sentirlo ahora, reencontrarme con todo eso ha sido difícil. Por suerte la repercusión de los Juegos Olímpicos ha hecho que el vóley crezca y el cariño recibido es increíble. Es ir a jugar y que no haya hinchas de un equipo y el otro, sino que me gritan y me alientan de ambos lados, y eso es muy gratificante. Era una asignatura pendiente poder jugar ante mi familia y mis amigos, y el hecho de poder hacerlo bien, en plenitud, me hace muy feliz", subrayó el profesional de 33 años.

Lian, el nene comodorense que interpretó el Himno Nacional en lengua de señas en la apertura de la Expo Deportes

Este domingo, otro de los referentes que se presentaron en la Expo Deportes 2022 es Hugo Conte, padre del voleiboleista, quien también logró la medalla de bronce en los Juegos de Seúl 1988. En este contexto, Facundo habló de lo significa para él llevar el apodo del "Heredero".

"Creo que con el logro en los Juegos Olímpicos he podido hacerme cargo del apodo. Engloba muchas cosas, momentos hermosos y difíciles, ventajas y desventajas que me ha dado ser hijo de mi padre. Tengo la suerte de tener a un exponente importante del deporte argentino y del vóley a nivel mundial, siendo considerado uno de los mejores jugadores del siglo pasado. Esa posibilidad de tenerlo en casa compartiendo su experiencia, enseñándome, ha sido una ventaja enorme. Por eso estoy acá intentando inculcar lo aprendido, para brindar ese conocimiento a los más chicos en el interior del país", sentenció Conte.