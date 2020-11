Luego de una nueva victoria con el Real Madrid -último juego que disputó con el conjunto merengue-, Facundo Campazzo realizó un posteo en su Instagram personal donde detalló:

"Llegó el momento. Hoy fue mi último partido en el Real Madrid y la verdad es que tengo una mezcla de sentimientos muy grande. Siento nostalgia desde hace ya varios días. En este club pasé momentos únicos, inolvidables, que marcaron mi carrera y mi vida. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar en el futuro", destacó.



Antes de irse a jugar a la NBA, el base argentino expresó que "me voy de España siendo una persona completamente distinta de la que llegó en 2014. Acá aprendí, maduré, comprendí el valor del trabajo, conocí lugares hermosos y gente increíble. Recibí afecto y contención en cada uno de los pasos que fui dando. Sería injusto no mencionar a la familia de UCAM Murcia: a su dirigencia, a su afición, a los amigos que me quedaron. También ocupan un lugar central en mi corazón".



Y sostuvo que "se termina una etapa. De crecimiento y enseñanzas permanentes. Fui muy feliz en este país. Pero ahora debo ir a cumplir mi sueño. Llevo una vida esperando concretarlo. Gracias por tanto", concluyó. Ahora, le espera por delante un contrato con Denver Nuggets para las próximas dos temporadas de la NBA.