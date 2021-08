(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Luego de pasar largos meses grave con su salud, Rodolfo Iván Juárez se encuentra más vital que nunca y aprovechó a hablar de su recuperación. “Después de mi operación se disfruta todo de otra forma", confesó en charla con Patagonia Deportes Radio.

"En un momento era muy cuesta arriba pensar en volver a Cañadón. Ni hablar de volver a pisar una cancha de básquet. El deporte fue lo que me mantuvo siempre, fue mi psicoanalista mucho tiempo y mi recuperación se la debo al deporte", remarcó el exbasquetbolista que tuviera un paso por Liga Nacional con Gimnasia de Comodoro.

Actualmente, se desempeña como formador y entrenador en su escuelita de básquet "Las Panteras". "Es la cabeza que genera uno, las ganas de no darse por vencido. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la fuerza de voluntad que te genera el deporte”, analizó.

Con respecto al apoyo recibido por el mundo deportivo de la región señaló: “Estoy agradecido con todos, con toda la gente que apoyó, porque fue una situación muy difícil. Nunca estuve internado ni por una gripe y de golpe vivir todo esto fue muy duro".

"Fui a una operación de recuperación de la válvula aórtica y terminó siendo algo que tenía de nacimiento y complicaciones con neumonía bilateral, más virus intrahospitalarios. Todo lo que me tenía que pasar me pasó. Mucha gente me apoyó para que yo pueda estar hoy acá, con todas las buenas vibras. Soy un agradecido y ahora veo desde otro ámbito. Disfruto todo, voy a dirigir a Comodoro y ya no tengo presión, es pura satisfacción y voy a disfrutar”, sentenció.