Esteban Barceló el karateca comodorense con presente y futuro en selección Argentina

Barceló viene de ser primero del ranking nacional dos años seguidos en su anterior categoría (18 a 20 años), y ahora con 21, transita el inicio en categoría mayor exclusivamente, con un presente y futuro de selección Argentina.

Comenzó a los 7 años en el dojo de Daniel Moroncini y Elena Lorenzi, quienes son sus sensei hasta la fecha. “Son mis segundos padres. En las artes marciales, un sensei es alguien que te guía en la vida, eso se nota mucho y tuve muchísima suerte de haberlos conocido”.

En Buenos Aires, hoy es entrenado por Julio Ichiki, también integrante de la selección Argentina hace varios años, y campeón panamericano de la disciplina, mientras que en la selección su entrenador principal es Franco Icasati.

“El camino a la selección es confuso. No hay una serie de pasos a realizar. Es darte a conocer, destacar, poner vos un pie dentro de la selección. Nadie te lo explica, vos tenés que aprenderlo en el proceso. Me notaron hace algunos años, tuve mi primer torneo internacional, luego una lesión que me tuvo parado un año. Volví a ganarme un puesto en selección, luego vino la pandemia y fue comenzar de nuevo. Le metí con todo, por eso el año pasado volví a viajar a nivel internacional. El camino es básicamente rebuscársela”, expresó Barceló.

Para proyectar su año 2023, Esteban Barceló se reunió este jueves con el profesor Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, que junto al Estado municipal apoya su carrera deportiva y sus estudios mediante una beca deportiva, y el constante seguimiento y acompañamiento al atleta de alto rendimiento.

2022, año para un nuevo despegue

En 2022 Esteban Barceló ya se había mudado a Capital Federal, y participó de los nacionales de Mar del Plata y Tucumán, sufriendo una lesión en éste último, aunque quedó tercero. En Mendoza fue el resurgimiento, con un primer puesto en su categoría y siendo tercero en la categoría libre. “Allí fue donde gané mi pase al Panamericano de México, fue fabuloso. Desde 2017 que no participaba en un torneo internacional, y fue toda una aventura conseguir ese espacio en la selección Argentina. Luego fui a México, no obtuve medalla, pero si la experiencia y aprendizaje, que me pone contento”, relató.

No participó en Córdoba abocarse más de lleno a sus estudios, y en el último certamen nacional en Capital Federal fue tercero en la categoría mayor, donde ya es tercero del ranking nacional.

El apoyo de Comodoro Deportes

En 2020 estudiaba de forma virtual, cambió de carrera y tras la confirmación de la beca de Comodoro Deportes, Barceló fue por más. “Es una oportunidad fantástica, tener el apoyo de alguien. Y ya más maduro a nivel mental, tenía pensado que quería estudiar, ya tenía un plan. Con esta oportunidad me fui a estudiar administración de empresas en la UBA, al mismo tiempo que entreno con la selección nacional”, explicó.

En cuanto a la reunión con el titular de Comodoro Deportes, Barceló sostuvo: “Siempre me sorprende Hernán, porque uno está acostumbrado a hacer deporte por hobbie, porque te gusta y porque sentís un progreso personal. Uno no espera recibir ayuda económica, cuando se me ofreció esta beca me pareció fantástico. Y él me dice, si necesitas esto, pedímelo, siempre con cosas nuevas. Estoy super agradecido, porque él me ayuda muchísimo, además de mi familia. Pero es sorprendente como siempre está ayudándome, no estoy acostumbrado”.

“Este año me siento mucho más preparado, más maduro. La cabeza se me desarrolló a niveles que no esperaba. Estoy muy contento y muy emocionado. Me pasé a una nueva categoría y me siento cómodo con mi vida allá. Estoy feliz”, cerró.