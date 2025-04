Este sábado se realizará la 14.ª edición de la Corrida Sport Hits-Hans Sachs

Este jueves en el Gimnasio Municipal Nº1 se llevó a cabo la presentación de la 14ª Corrida Sport Hits-Hans Sachs, la tradicional competencia que recorre las calles de Comodoro Rivadavia, en las distancias de 6,5 y 10K.

La misma será organizada por Daniel Maliqueo con la colaboración de Comodoro Corre, fiscalizada por los jueces IAAF Jorge Hocko y Javier Iaquinta, además del apoyo del Ente Comodoro Deportes.

La presentación estuvo encabezada por el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto al titular de Hans Sachs-Sport Hits Luis Viegas, los organizadores Daniel y Patricia Maliqueo y el atleta elite comodorense Miguel Licanqueo.

“Quería agradecer la invitación a esta presentación. Estuvimos en Caleta Olivia en la corrida Héroes de Malvinas el martes. Pudimos ganarla. Fue un circuito bastante rápido, nos pudimos sentir bien. Ahora esperamos tratar de entrar en el podio el fin de semana”, comentó el atleta en el inicio de la presentación.

“Esta es la decimocuarta, siempre acompañado por Luis, el Ente Comodoro Deportes, los atletas. Esperando que nos acompañe el clima y que haya una masiva concurrencia de atletas”, expresó el organizador Daniel Maliqueo.

Por su parte, Patricia Maliqueo añadió: “Estamos desde el primer año con mi viejo, armamos este rompecabezas, pero realmente sin el apoyo de la firma esto no se podría hacer. Estamos agradecidos con Luis y con el Ente que siempre nos dio un apoyo para esta carrera. Hasta el momento tenemos más de cien atletas anotados, quedan dos días de inscripción y esperamos muchos más”.

En tanto Luis Viegas, titular de la firma que le da nombre a la competencia, señaló: “Es la decimocuarta, y mientras Daniel Maliqueo no se canse vamos a seguir hasta la 30ª por lo menos. Esta carrera ya es una de las clásicas de Comodoro. Una de las pocas que no termina donde empieza, y que recorre el corazón de la ciudad un sábado al mediodía, como para que los atletas sean vistos por la mayoría de la gente que nos acompaña en las veredas. Agradecer a los corredores, por supuesto, contar con el apoyo de Comodoro Deportes, con Hernán como siempre a disposición es una tranquilidad y además sin Comodoro Deportes no se podría hacer, así que para ellos también un gran agradecimiento. Esperamos tener muchas carreras como ésta”.

Para cerrar, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, expresó: “Es una alegría inmensa ver a nuestros atletas, ser parte de esta presentación. A la familia que lleva adelante esto. Más allá de ese gran equipo, también a los jueces, los atletas que son los protagonistas, con la particularidad que esta corrida fortalece el rendimiento y el protagonismo de nuestros deportistas locales. Me siento orgulloso que una empresa local apueste a hacer algo; sacando Crónica es la que más continuidad ha tenido. Que no se ha suspendido, que se sigue haciendo. Incluso ante la adversidad, el Estado acompaña pero esta organización conlleva muchas cosas. El sector privado lo ha tomado así, lo ha sostenido en el tiempo. El Estado estará presente, tiene como decisión estar siempre, seguro estaremos el sábado en la largada. Vamos a estar acompañando y siendo protagonistas de un evento muy hermoso”.

Recorridos

Esta nueva edición de la popularmente conocida como Corrida Hans Sachs tendrá largada en el local de Sport Hits de calle Polonia, pasando en sus 10K por calles La Nación, Avenidas Chile, Kennedy, Rivadavia, España, Avenida San Martín, calle Güemes y Avenida Rivadavia nuevamente, para finalizar en el local de Hans Sachs de dicha avenida.

En tanto, los 6,5K serán con largada en el local de calle Polonia, continuando por dicha calle hasta Kennedy, y luego rumbo al centro por Avenida Rivadavia, para retomar en España, Avenida San Martín, Güemes y nuevamente Rivadavia hasta la llegada en el local de Hans Sachs.

Gacetilla de prensa de Comodoro Deportes, editada por un periodista de ADNSUR.