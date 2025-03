Este fin de semana, la Primera A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia arranca con una primera fecha del Torneo Apertura llena de emoción y expectativas.

El sábado a las 15 horas, en la cancha de Próspero Palazzo, Florentino Ameghino recibirá a Jorge Newbery en un enfrentamiento que promete ser uno de los más interesantes de la jornada, ya que ambos equipos se perfilan como candidatos a disputar los primeros puestos del torneo.

El domingo, la acción se intensificará con varios partidos clave. El campeón vigente, General Saavedra, recibirá la visita de la CAI en el Parque, mientras que Petroquímica enfrentará a Huracán en Kilómetro 8. Además, Laprida jugará contra USMA en el mismo horario.

En otro escenario, Tiro Federal hará su esperado debut en la Primera División tras 18 años de ausencia, recibiendo a Argentinos Diadema en su cancha.

La jornada finalizará con el encuentro entre Deportivo Sarmiento y Próspero Palazzo, cerrando una primera fecha que promete ser emocionante y reveladora sobre las intenciones de los equipos para esta temporada.

PROGRAMACIÓN - PRIMERA FECHA “A”

Sábado 15 de marzo - 15 horas

Florentino Ameghino vs. Jorge Newbery

Árbitro: Gabriel Jarpa

Cancha: Palazzo (sin visitantes)