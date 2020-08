La aprobación de los protocolos sanitarios será el tema central sobre el que girará la reunión que mañana desde las 16 sostendrán las autoridades nacionales de Salud con el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y autoridades de la AFA, en la que se buscará avanzar en pos del retorno a los entrenamientos en el fútbol argentino.



"Los protocolos no están definidos y en este tema del fútbol debemos ser muy prudentes, porque la situación epidemiológica en el AMBA es muy restrictiva", advirtió en las últimas horas Cafiero.



Con Cafiero coincidió el Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, quien sostuvo que "la intención de todos es que vuelvan las prácticas, pero hay que ser cautos".



"Para mañana está prevista una reunión con el ministro de Salud, Ginés González García; el de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y Santiago Cafiero con las autoridades del fútbol argentino, y ahí se decidirán los pasos a seguir", anunció Bonelli.



"La intención de todos, no sólo del Gobierno, es volver a los entrenamientos, pero somos cautos y tenemos que tomar los cuidados necesarios para avanzar cumpliendo los protocolos. Cualquier decisión que se tome se tiene que hacer con muchísima responsabilidad, pero ojalá mañana podamos decir que tal día pueden volver los entrenamientos", manifestó en TyC Sports el funcionario.



En la reunión de mañana representarán a la AFA su presidente, Claudio Tapia, el tesorero del organismo, Pablo Toviggino, y el secretario general, Víctor Blanco.



Las razones por las que estarán presentes en ese encuentro los también presidentes del Consejo Federal y Racing Club obedecen a que tienen una jerarquía administrativa dentro de AFA que no poseen, por ejemplo, dos distintos vicepresidentes, por caso el boquense Jorge Ameal y el riverplatense Rodolfo D'onofrio.



Los atributos de Blanco son los de acompañar a Tapia en la representación legal de la AFA, refrendar la firma del Presidente al celebrar acuerdos, convenios, convenciones, firmar títulos, documentos públicos y privados, contratos, actas, balances, correspondencia y cualquier otro acto o documento, y secundarlo en las relaciones con la FIFA, Conmebol, autoridades políticas y otras organizaciones.



Además Blanco es el único que tiene firma junto a Tapia y, cuando su presencia no es factible, el otro firmante autorizado es justamente Toviggino.



"El protocolo (que presentó AFA y probablemente mañana se apruebe con algunos "retoques") es muy estricto y de difícil cumplimiento en algunos casos, sobre todo en planteles amplios que se movilizan. Si tomamos la decisión de volver, será bajo ciertos protocolos que exigen eso. Si se viaja a un país con transmisión comunitaria, se tendrá que cumplir obligatoriamente con el aislamiento por 14 días", avisó Bonelli.



"Pero es cierto que hay pocos equipos que tienen la infraestructura como para llevar adelante las actividades con distanciamiento, sin contacto y con higienización permanente. Esto es algo que el ministro de Salud viene hablando permanentemente con el presidente de AFA y ellos mismos reconocen que en algún punto se les hace difícil cumplir con los protocolos", puntualizó.



Bonelli insistió que los "protocolos serán rigurosos y tendrán el objetivo de generar las condiciones para que se pueda minimizar al máximo el riesgo de contagio, siendo que será imposible evitarlo totalmente".



"Y para el traslado interjurisdiccional que deberán afrontar los equipos cuando el fútbol regrese a la actividad local, hay diferentes recomendaciones. La provincia de Tucumán, por ejemplo, exige el PCR negativo. Seguramente en los protocolos de viajes interjurisdiccionales se les exigirá a los planteles hacerse el PCR antes de viajar a una provincia sin transmisión comunitaria", alertó finalmente Bonelli.



Las especulaciones de estos días ponen al lunes 10 de agosto como el retorno protocolorizado a los entrenamientos de los cinco equipos que jugarán la Copa Libertadores desde el 17 de septiembre (Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre).



Pero cuando esos equipos deban viajar al exterior, por la continuidad de la competencia, no tendrían la posibilidad de aislarse por 14 días cuando regresen a la Argentina, algo que el protocolo mencionado exige.



Otros ítems de esos protocolos consisten, en el caso de los elevados por los 24 clubes de primera división y aprobados por la Comisión Médica de AFA, en realizar un primer testeo 72 horas antes de comenzar la primera jornada de entrenamientos con un análisis PCR y un hisopado, .



Y después, en ese primer día de prácticas, tal como lo estableció la Comisión Médica de AFA, se realizará el segundo test, que se repetirá semanalmente a cada plantel y que alcanzará a un promedio de 60 personas entre futbolistas, cuerpos técnicos y auxiliares.



Si un jugador da positivo, no podrá realizar ninguna actividad futbolística y deberá seguir las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud. La reunión de mañana será clave para resolver todos estos asuntos.