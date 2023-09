La Liga Nacional Senior +35 en Comodoro inicia la semana con dos encuentros pendientes de la Fecha 2: Rada Tilly - Estrella Blanca, que se jugará este lunes desde las 21:15 horas en cancha de Caleta Córdova; y CAI ante Oeste Juniors, a partir de las 21:30 horas en cancha de USMA.

Mientras que el próximo miércoles 20 de septiembre está programado el comienzo de la Fecha 7 del campeonato, con los encuentros entre: Amaya vs Roca, Caleta Córdova vs Sarmiento, Oeste Jrs vs Ferro; y el jueves jugarán Rada Tilly-CAI y Estrella Blanca-Jorge Newbery. TERMINA DE LEER LA NOTA COMPLETA HACIENDO CLICK ACÁ