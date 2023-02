Este domingo será la 1ra edición de “Comodoro Ultra Trail” en Rocas Coloradas

La carrera cuenta con cinco distancias 5k, 10k, 21k, 42k y 80 k y desde la organización confirmaron que estarán presentes corredores de élite, entre ellos; Lali Moratorio, Sofía Cantilo y Ezequiel Pauluzak, en las categorías de mayor recorrido.

El domingo, los horarios de la largada serán; para los 80 k a las 5.30 am y se prevé un tiempo estimado de duración de la carrera entre 7 y 15 horas, los 42K arrancarán a las 5.40 am, los 21K a las 09:00 am, los 10K: a las 09:10 am y los 5k a las 09:45.

Comodoro Ultra Trail se desarrollará en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, un incomparable paisaje de extremos entre la estepa patagónica y la costa del Mar Argentino que comprende una superficie en continente de 587 km2 y abarca un área marina de 352 km2. Se ha diseñado el recorrido de la 1° edición de CUT 2023 en sus formatos 80k, 42k, 21k y 10k.

Comodoro: compró hamburguesas en un supermercado chino pero se llevó una desagradable "sorpresa"

Estefanía Prior, de la organización de “Comodoro Ultra Trail”, indicó que “por suerte, ya se empezó a vivir la fiesta, la previa. Han empezado a llegar corredores y al ser la primera edición y en este lugar, que debemos cuidar, es una carrera con cupos limitados y vamos a tener convocatoria de muchos lugares”.

Se sumarán atletas de Córdoba, Neuquén, Río Grande, Rosario, Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, Playa Unión, Gaiman, Trevelin, Esquel, entre otros. Además, serán parte de esta primera edición corredores de Chile, Paraguay y Uruguay.

El último adiós a Emiliano Ávila, el joven asesinado en Comodoro

“Los 5K serán participativos, la idea es para que todos puedan animarse, vivir esta experiencia que es única y al ser nueva y de esta magnitud estamos muy contentos” señaló Prior al área de prensa de Comodoro Deportes.

A días de este gran evento desde la organización, describieron que “estamos a full, es cuenta regresiva, además de estos corredores de elite, tenemos corredores de acá, de la ciudad, la verdad es que hay mucho nivel y la idea es que ellos puedan mostrarse. Venimos trabajando muchísimo para que esto salga espectacular. Creo que marcará un antes y después en Comodoro”.

Es que el objetivo es que esta primera edición de “Comodoro Ultra Trail” sea el primer paso para ediciones futuras.

Triste despedida del estudiante asesinado en Comodoro y giro en la causa con nuevas hipótesis del hecho

“Es la idea, porque la verdad que el trail running está creciendo a nivel mundial y nosotros estamos convencidos que en este lugar tenemos todo para entrenar, contamos con un lugar soñado. Esto se ha estado viendo a medida que iba avanzando la organización de la carrera, con diversos paisajes que tenemos; un mar inmenso y espectacular, con tonos de verdes en la zona de Pico Salamanca, a su vez, contamos con la zona más colorada y rojiza del área. Estas en un solo lugar y parece que estás viajando por diferentes lugares de la Argentina. Es maravilloso” manifestó Estefanía Prior, integrante de la organización de “Comodoro Ultra Trail”.

PREMIACIÓN

La carrera repartirá más de 380 mil pesos en premios compuestos de la siguiente manera.

Categoría General 80k:

Mataron a un hombre de un tiro en la espalda en el barrio La Loma de Comodoro

Categoría General 42k

2º puesto hombres y mujeres AR$ 30.000

3º puesto hombres y mujeres AR$ 15.000

Categoría Participativa 5k

Valor de inscripción AR$6.000

Incluye remera y medalla finisher

Incluye Hidratación y alimentación

Toda la información la encontrarás en la web www.comodoroultratrail.com

Distancias

5k* | 10k | 21k | 42k | 80k

80k desnivel + 2300 mts - Cota max 620 msnm

42k desnivel + 1550 mts - Cota max 550 msnm

21k desnivel + 950 mts - Cota max 550 msnm

10k desnivel + 510 mts - Cota max 360 msnm

*5k es de carácter participativa

Acreditaciones

Viernes 17 y sábado 18 febrero

Centro Cultural Comodoro Rivadavia

Calle Inmigrantes Gallegos Nº 168, Comodoro Rivadavia, Chubut

Largadas

80k domingo 19 de febrero a las 05:30 hs (am) - Acceso a Rocas Coloradas

Vendían cocaína en su casa y por "delivery" con dos autos en Comodoro: hay un detenido

42k domingo 19 de febrero a las 05:40 hs (am) - Acceso a Rocas Coloradas

21k domingo 19 de febrero a las 09:00 hs (am) - Acceso a Rocas Coloradas

10k domingo 19 de febrero a las 09:10 hs (am) - Acceso a Rocas Coloradas

5k domingo 19 de febrero a las 09:45 hs (am) - Acceso a Rocas Coloradas