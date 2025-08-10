(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Micaela Romero, expareja y madre de la única hija de Esequiel Barco, el futbolista argentino de 26 años que actualmente milita en Spartak de Moscú tras su salida de River Plate en 2024, utilizó su cuenta oficial de Instagram (@micaroomero) para hacer públicas graves acusaciones contra el delantero surgido en Independiente.

La mujer expresó en una serie de historias de Instagram su profundo malestar y denuncias en contra del jugador, señalándolo como un mal padre, con abandono económico y afectivo hacia su hija Abigail, nacida en marzo del año pasado, y también hacia ella misma como mujer y madre.

Micaela se dirigió directamente a Barco con frases contundentes: "No quiere soltar un peso, pero también le molesta que yo sola pueda llevarme de vacaciones, qué locura".