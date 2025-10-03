(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) River eliminó a Racing de la Copa Argentina en un partido apasionante que terminó con un escándalo al cierre del encuentro.

El duelo, disputado en el estadio Gigante de Arroyito en Rosario, correspondió a los cuartos de final del certamen nacional y se definió por la mínima diferencia a favor del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que ganó 1-0 con un gol de Maximiliano Salas. Sin embargo, lo que parecía un partido caliente se tornó en un enfrentamiento grave tras el pitazo final, con incidentes que eclipsaron la victoria millonaria.

Cuando el árbitro Hernán Mastrángelo dio el pitazo final, el clima de tensión acumulado durante todo el partido estalló en un grave conato de violencia en el centro del campo. Los jugadores de ambos equipos se enfrentaron en un tumulto que obligó a la intervención de los cuerpos técnicos y funcionarios, incluso con la participación del propio Marcelo Gallardo, que ingresó al terreno para intentar frenar los incidentes. Allí, un jugador de Racing escupió a Marcos "Huevo" Acuña y todo terminó en escándalo.