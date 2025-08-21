(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Una jornada que prometía ser de fiesta futbolera en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, ubicado en Avellaneda, terminó tornándose en una lamentable muestra de violencia y descontrol.

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana, fue suspendido temporalmente y manchado por graves incidentes ocurridos en la tribuna destinada a los hinchas visitantes, protagonizados por sectores de la parcialidad chilena.

Todo comenzó durante la primera mitad del encuentro, cuando los fanáticos de la Universidad de Chile empezaron a mostrar un comportamiento agresivo que se fue agravando con el correr de los minutos. Según informó TyC Sports, el conflicto inició porque la parcialidad chilena robó una bandera de su par local, la cual estaba cercana a su popular. Esa situación desencadenó las corridas de la barra brava del Rey de Copas, que no es capaz de abrir el portón que separa a ambas hinchadas. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ