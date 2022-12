Portugal goleó 6-1 a Suiza y se metió en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará a Marruecos. Sin embargo, no todo es alegría ya que la atención estuvo puesta en Cristiano Ronaldo, quien sorpresivamente fue suplente y luego no quiso entrenar si no era junto a los titulares.

Luego de una discusión con el DT, Fernando Santos, CR7 “amenazó con irse” de la Copa del Mundo, reveló el diario luso Record.

Sin embargo, la Federación Portuguesa de Fútbol desmintió las informaciones de los diarios de su país que indicaban que Cristiano Ronaldo abandonaría el equipo nacional, ofuscado tras la discusión con el entrenador, que le comunicó que sería suplente en los próximos partidos.

“En ningún momento amenazó con abandonar”, aseguró este jueves la Federación en un comunicado como respuesta a una información publicada por el diario ‘Récord’, cuando conoció su suplencia en el partido de los octavos de final del torneo, el pasado martes contra Suiza.