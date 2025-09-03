(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El arranque de Fernando Gago como director técnico del Club Necaxa no ha sido el esperado en la Liga MX. El exmediocampista argentino, reconocido por su paso en Boca Juniors y la Selección Argentina, afronta una de las etapas más complicadas de su incipiente carrera como entrenador en el balompié azteca. 

La última derrota sufrida ante los Xolos de Tijuana por 3-0, en la séptima fecha del torneo local, volvió a dejar al equipo en evidencia y generó incluso un incidente lamentable cuando el DT fue agredido física y verbalmente tras el encuentro.

El pasado fin de semana, Necaxa visitó el estadio Caliente para medirse ante Tijuana en un partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga MX. Lejos de encontrar una mejoría tras los últimos resultados, el cuadro dirigido por Gago cayó contundentemente por 3 goles contra 0. Este marcador no solo evidenció falencias tácticas y futbolísticas en el conjunto de Aguascalientes, sino que también terminó desatando la frustración de algunos hinchas que se encontraban en las gradas. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ

