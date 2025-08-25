(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La Selección Argentina de Básquet sufrió una dura derrota en suplementario por 84-83 frente a República Dominicana, en la segunda fecha de la AmeriCup 2025. El máximo anotador albiceleste fue Gonzalo Corbalán, con 20 puntos, en un partido que terminó con incidentes tras el final.

El inicio del encuentro mostró lo mejor del equipo argentino: diferencia física en la pintura, juego intenso y un parcial de 13-4, con Francisco Cáffaro como figura (6 puntos en ese tramo). En defensa, el conjunto de Pablo Prigioni presionó bien sobre el balón, aunque la entrada de Jassel Pérez le dio aire a los caribeños, que sostuvieron el partido con rebotes ofensivos. Argentina cerró el primer cuarto arriba 19-13.

En el segundo parcial, los dirigidos por Che García apostaron fuerte al rebote ofensivo y complicaron al seleccionado nacional. Con apariciones de Nicolás Brussino desde el perímetro y Cáffaro en la pintura, Argentina parecía retomar el control, pero la movilidad de Jean Montero equilibró el duelo. Al descanso, la ventaja albiceleste era de 36-33.

En el complemento, Corbalán y Brussino sostuvieron la ofensiva, mientras que la defensa zonal mejoró el rebote defensivo. Sin embargo, Andrés Feliz y nuevamente Montero mantuvieron con vida a Dominicana. Con el marcador 55-51, todo quedó abierto para el cierre.

En el último cuarto, los caribeños reaccionaron con el empuje de Jones, Montero y Núñez, quien anotó 10 puntos decisivos. Argentina perdió solidez defensiva y cayó en ofensivas desordenadas. Un triple de Vildoza a 40 segundos del final parecía sentenciar el duelo, pero Núñez empató desde la línea y forzó el suplementario con el marcador en 75-75.

En el tiempo extra, el partido fue un verdadero golpe por golpe. Un triple de Corbalán ilusionó a los argentinos, pero un doble de Jones puso a Dominicana 84-83 con 16,5 segundos por jugar. En la última, Argentina no pudo concretar y la derrota fue inevitable.

El dato llamativo: la Albiceleste apenas lanzó 4 tiros libres en todo el partido, mientras que la defensa dominicana impuso un rigor físico que casi no fue sancionado. El cierre se vio empañado por disturbios y peleas entre jugadores, que sumaron tensión a una noche amarga para Argentina.