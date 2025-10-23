(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Independiente, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol argentino, atraviesa un momento turbulento que va más allá de los resultados deportivos. La calma parece haberse esfumado del club de Avellaneda, donde las tensiones internas y externas vuelven a desbordarse, generando un clima de incertidumbre y presión tanto en la dirigencia como en los futbolistas.

En los últimos meses, Independiente había mostrado un desempeño irregular en el torneo local, lejos de aquel equipo que supo ilusionar a sus hinchas con un desempeño destacado en la Copa Sudamericana que terminó de la peor manera. No solo la irregularidad deportiva genera preocupación: las cuestionadas decisiones institucionales y los episodios extradeportivos amenazan con desestabilizar aún más a un grupo de jugadores y a una dirigencia que parecen estar desconectados ante la situación.

Las alarmas se encendieron con la viralización de imágenes en las que se observan alcohol, droga y billetes de dólares sobre una mesa en un video grabado en un departamento que pertenece a un jugador del plantel profesional. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ