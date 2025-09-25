(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) River quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 3-1 ante Palmeiras en Brasil, en un partido marcado por la intensidad, polémicas arbitrales y un final con fuerte tensión entre los jugadores del Millonario y el árbitro Andrés Matonte.

El equipo de Marcelo Gallardo arrancó el encuentro en el Allianz Parque con una ventaja parcial gracias al gol de cabeza de Maximiliano Salas a los 7 minutos del primer tiempo. Esta anotación llenó de esperanza al conjunto argentino para remontar la serie, que estaba igualada 1-1 en ese momento tomando en cuenta el 2-1 favorable a Palmeiras en el partido de ida en el Monumental.

Al pitazo final que decretó la clasificación de Palmeiras a las semifinales con un marcador global de 5-2, los jugadores de River expresaron su descontento hacia Andrés Matonte, árbitro uruguayo encargado del partido, de manera vehemente. Maxi Salas y Matías Galarza Fonda fueron dos de los futbolistas que con más énfasis le recriminaron las decisiones arbitrales, generando un tumulto en el campo de juego.