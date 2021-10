Este domingo por la tarde se disputó una verdadera final por el Federal A en el Abel Sastre. Deportivo Madryn, puntero del torneo, recibió a Olimpo de Bahía Blanca, su escolta. Los de Chubut se pudieron quedar con el partido por 2 a 1 y de esta forma quedaron a un paso de la final por el ascenso.

En el final del partido, el entrenador de Olimpo, Carlos Mayor, fue agredido por un colaborador del “Aurinegro” de Puerto Madryn, quien lo agarró del cuello y lo tiró al piso. Sobre este triste suceso, el DT comentó que la agresión la recibió del vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre.

“Que te insulten de la platea o los hinchas, estoy acostumbrado. Pero que venga el vicegobernador… es la primera vez que me pasa una cosas así, no lo puedo creer”, comentó.

“Cuando le fui a preguntar que me estaba diciendo, me agarró uno de atrás y me tiró. Estas cosas es la primera vez que me pasa en mi vida. No lo puedo creer. Estoy sorprendido, que pase esto, que venga el vicegobernador no lo puedo creer”, remarcó.