Se trata de un grupo de fanáticos de la escalada y montañismo que practica hace más de 10 años, y que formó el Club Andino Patagónico hace ya cinco años. Luego de mucho esfuerzo y dedicación, finalmente en enero de este año pudieron abrir su propio espacio, en la parte posterior del Club TyPAC (Grecia y Mitre), en el centro de la ciudad, para poder practicar el deporte que les gusta.



Comodoro Deportes dialogó con Rodrigo Ortego (presidente) y Emiliano Ballestra (vicepresidente), quienes contaron cómo surgió la idea, y los esfuerzos realizados durante cinco años para poder concretar su sueño, el espacio para poder escalar en Comodoro.

“Nos conocimos hace 7 años en Puerto Deseado, escalando. La actividad nos llevó a esto. Empezamos por afuera y veíamos que nos gustaba bastante, entonces pensábamos cómo hacer para tenerlo más cerca, porque si no era solamente ir a la roca algún fin de semana. Así surge de un grupo de personas, hace cinco años, la idea de crear algo indoor”, comentó el Ballestra.



“Fueron cinco años de ir y venir a lugares donde no nos cerraba nunca el número. Por suerte se consiguió esto hace dos años, luego vino la pandemia, nos afectó como a todos, y el 10 de enero abrimos. Hoy tenemos más de 30 socios”, expresó el vicepresidente.

“Para mi significa una propuesta nueva para la ciudad, y es la idea que el club sea un espacio social y promover la actividad. Escalamos y tenemos profe, el recurso más valioso que brindamos. Hoy lo que queremos es que la gente se acerque, venga a probar, a ver si les gusta. Comodoro Rivadavia no escala, no tiene esa cultura, pero siempre se puede empezar”, agregó Ballestra.



El Club Andino Patagónico tiene a Ortego y Ballestra como referentes, al instructor Francisco Yanzi, pero también están Diego Ostinelli, Marcos Tacon y Bruno Planterose como miembros de comisión directiva, todos practicantes en club abierto de lunes a sábados de 18:00 a 22:30.

Su presidente contó que una vez fundado el club (28 de octubre de 2016), no contaban con un espacio para practicar una disciplina, que únicamente podían realizar algún fin de semana de viaje a Puerto Deseado, Dique Florentino Ameghino, El Chaltén u otro sector cordillerano.

“Nos conocemos con Emiliano de escalar en la naturaleza y lo mismo ocurrió con los otros miembros de la comisión. Iniciamos contacto con Comodoro Deportes desde incluso antes de formar el estatuto. Nos dijeron que necesitaban que el club esté legalmente constituido, y así lo hicimos”, relató Rodrigo Ortego, presidente del club.



“El papel de Comodoro Deportes fue fundamental. Hoy estamos envalentonados con la actividad y con el club gracias a Comodoro Deportes. Ni bien abrimos, estábamos contentos por el sueño cumplido después de tantos años, y arrancamos el año con la buena noticia de que Comodoro Deportes nos iba a ayudar para poder ampliar la capacidad escalable”, expresó Ortego.



Los objetivos de la institución a mediano plazo son difundir la actividad, terminar la ampliación de metros cuadrados escalables, y la escuelita de la disciplina, el semillero para seguir fomentando el deporte y la cantidad de practicantes.



A largo plazo el sueño es aún mayor. Hoy se practica la modalidad “Boulder”, que consiste más metros de ancho, pocos metros de altura y una dificultad dada por la inclinación de muro.

“Queremos tener un espacio mucho más grande, y así sumar la escalada deportiva, que se practica en espacios más altos, de 12 metros en adelante, con arneses y cuerdas. Y luego fomentar la actividad afuera, el cuidado al medioambiente y salir a escalar a la naturaleza que es lo que nos gusta”, sostuvo Ortego.



“Cualquier donación es bienvenida. Esto fue hecho a pulmón, el aporte de Comodoro Deportes nos vino como un viento de cola, y todo tipo de donación será bienvenida. Manos, esfuerzo, materiales, ropa de escalada, colchonetas, etc. Y que la gente se acerque, las puertas están abiertas para todos y todas”, explicó Ballestra.



“Agradecemos la ayuda para la difusión, el tiempo y el espacio que nos brinda Comodoro Deportes con Hernán Martínez a la cabeza, y agradecer a quienes están al lado mío codo a codo todos los días, que hicieron este sueño realidad, a los miembros de comisión y quienes no lo son pero vinieron a dar una mano”, cerró Rodrigo Ortego, presidente del Club Andino Patagónico.