(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Thiago Nahuel es un juvenil surgido en J.J. Moreno de Puerto Madryn y con 15 años fue incorporado en la séptima división de Independiente. Es un apasionado por el fútbol y la Scaloneta, idolatra a “Dibu” Martínez y sueña ser como él. Además, de jugar en Primera, un Mundial en la Selección y hacer feliz a su gente más cercana.

“Cuando me dieron la noticia, de lo primero que me acordé fue de mi familia; también de mis profesores de Moreno que me acompañaron en todo ese trayecto”, agregó.

“Ellos son Javier Soria, el entrenador de arqueros de Moreno, Emiliano Cesari, el coordinador David Grilli y Juan José Moreno”, detalló el joven.

