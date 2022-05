(Pasta de Campeón / ADNSUR) - El equipo dirigido por Javier Guerreiro debutó con goleada en el partido de la 1° fecha del Torneo Local de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia ante USMA por 4-1 con goles de Federico Leguiza, Cristián Reyes, Juan Cruz Caro y Eric “Corto” Castro.

Finalizado el partido, “Corto” Castro autor del tercer gol del “aguilucho” manifestó, “contento por la victoria, por el gol, por cómo se dio el partido y como jugo el equipo. Salimos a demostrar el carácter desde el minuto uno en nuestra cancha"

Sobre el torneo y rendimiento del equipo Castro manifestó, “se armó un lindo grupo, se armaron todos los equipos, la liga va a estar muy competitiva, va a estar buena, nosotros estamos para esto también para dar batalla y estar en el pelotón de arriba para eso nos estamos preparando”.

Eric Castro llegó a Palazzo desde Jorge Newbery, y se mostró muy contento en su nuevo club, “Más allá de que nosotros nos sumamos ahora, no dejamos de ser jugadores del ámbito local, nos conocemos y me conocen, confían en mí. “Javi” (Guerreiro) confía en mí por algo me volvió a llamar, no dude en venir acá, sabiendo de los jugadores que vinieron y por las clases de personas que hay acá en el club”

Con la cinta de capitán en el brazo, y entre risas, Castro aclaro y se sinceró, “no, es que Emi salió acalambrado, creo que yo estaba ahí cerca y me la paso. La cinta es de él y yo estoy para aportar de donde me toque, desde adentro o de afuera”.

Palazzo buscará jugar el Torneo Regional Amateur y para acceder peleará una plaza en la instancia local para jugar el Provincial clasificatorio. En el local comenzará a jugarse este jueves con la participación de cinco equipo de Comodoro.

Por ello, pensando en lo que se viene, Castro mencionó, “No hay descanso, se va a disfrutar poco la victoria. Sabemos que mañana ya tenemos que mentalizarnos en el debut del local clasificatorio, nos estamos preparando para eso, para pelearla, sabemos que no va a ser fácil y sabemos que no vamos a ser un rival fácil para los equipos. Hay muchas cosas para aprender, corregir y para mostrar”.