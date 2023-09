Después de ganarle por la mínima diferencia a la Universidad Católica de Chile en un amistoso, parece ser que en River se pudieron tranquilizar levemente las internas después de las versiones que indicaban que Martín Demichelis había mantenido una conversación privada con periodistas apuntando contra ciertos jugadores.

En el pospartido, tanto Enzo Pérez como el entrenador “Millonario” dejaron algunas palabras y fueron consultados por el “cabaret” de la última semana en donde hubo todo tipo de versiones y críticas hacia “Micho”.

Primero habló el mendocino que mostró su fastidio en su rostro. “Sobre lo que pasó...Yo lo que hablo y dejo de hablar lo hago puertas para adentro, nada más. Me enfoco en ayudar, en seguir creciendo, en que el equipo siga creciendo. Tenemos por delante partidos muy importantes”, manifestó el volante central.

“Recibimos dos golpes muy duros que no esperábamos, no arrancamos de la mejor manera en el campeonato de la liga”, añadió el ídolo del club.

En otras palabras, el que también emitió su opinión fue Demichelis que evitó entrar en polémica. “Voy temprano para armar los mejores entrenamientos para los jugadores. Los exijo y ellos responden porque son muy competitivos. Los mayores son los primeros. Los números lo reflejan. No tengo a los grandes para que manejen un vestuario, tengo a los grandes para usarlos. Son muy competitivos”, dijo el DT.

De acuerdo a la tensión de la última semana, ‘Micho’ fue claro y lanzó: “no sé por dónde vienen las balas porque no me pongo a escuchar ni a leer ni a mirar. Me concentro en levantarme feliz por ser el entrenador de River. Estoy muy orgulloso y valoro muchísimo esta posición”, sostuvo sin entrar en polémica.