(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El jugador de Portugués Enzo Charette habló con Pasta de Campeón en la previa del partido con Ciudadela y habló del encuentro con Ferro, del plantel, de la ventaja de seis puntos que tiene el "Lusitano" en el certamen, y más.

"Nos encontramos en una buena posición pero no podemos relajarnos . Tenemos 6 puntos de ventaja de los demás equipos, es una buena diferencia pero el torneo es largo y perdes un partido y los equipos se ponen al pie del cañón", reconoció el volante con pasado en Huracán y Rada Tilly.

El líder del certamen del ascenso en Comodoro viene de empatar con Ferro como local, y el experimentado volante acotó: "el empate nos quedó sabor amargo. No pudimos desplegar el fútbol que queremos. Por momentos lo hicimos , generamos las situaciones , no las pudimos definir . y por otro el partido fue cerrado. Nos falta estar más finos o fríos en el momento de terminar la jugadas".

Sin dudas, el punto sacado ante Ferro sumará al final del campeonato, y ahora solo están enfocados en el partido del sábado ante los "Gauchos" en condición de visitante en una cancha dificil. "Con Ciudadela va a ser un partido a cara de perro. Sabemos que es una cancha difícil. Que es en tierra (no sabemos las condiciones de la cancha), esta primera etapa del torneo no jugamos muchos partidos en cancha de tierra asi que va a ser una prueba difícil para llevarnos los 3 puntos en su cancha . Ojalá el clima ayude y no aparezca el viento", bromeó.

Charette llegó a Portugués luego de haber logrado un ascenso histórico con Rada Tilly. "En lo personal estoy bien, el grupo está unido. Hay muchos jugadores de experiencia, y estamos comprometidos. Varios de los que estamos, estuvimos en Rada Tilly, entonces no fue difícil la adaptación en el club. Y se hace más fácil el día a día", explicó.

Portugués lidera el certamen del Ascenso y lleva una ventaja de seis puntos, que este fin de semana buscará el equipo de Diego Gelinger mantener cuando visite a Ciudadela.