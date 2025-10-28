(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Enzo Amado atraviesa un presente soñado en Chile. El base comodorense, con años de experiencia en la liga trasandina, se transformó en una de las figuras de Las Ánimas, equipo protagonista de la Liga Chery.

No solo comanda al equipo desde la base: también firma victorias con triples espectaculares que se repiten una y otra vez en redes sociales y programas deportivos del país vecino.

Suena el celular, el comodorense atiende a PDC y con él la charla se abre por las obligaciones del jugador con los dirigentes y todo cambia para el surgido en Gimnasia de Comodoro, que ve cómo su camino se torna entre los referentes de un equipo como Las Ánimas y él habla de igual a igual. Otras obligaciones, responsabilidades y el mismo camino: el trabajo y ser competitivo.

"Estoy contento con el rol que me toca. Ya tengo varios años en Chile y me toca aportar desde la experiencia. Soy uno de los jugadores más grandes del equipo, así que también intento guiar a los más jóvenes y mantener la unión del grupo. Tenemos un buen grupo humano y eso hace todo mucho más fácil", aseguró.