Entre el taco y la red: la arquera de la selección de futsal que clasificó por tercera vez a un Panamericano de pool bola 8

(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Como casi la mayoría, su primer vínculo con la pelota fue pateándola y tratando de hacer un gol enfrente al rival, pero el arco la cautivó desde un primer momento. A colocarse bajó los tres palos llegó casi de casualidad pero en el fondo demostrando que no le gusta perder, y hoy no lo cambiaría por nada. Mañana, Rocío Trautman cumplirá 28 años, y esta última temporada ha vivido sucesos deportivos que no olvidará jamás.

La arquera de JM Futsal se consagró campeona en el torneo Oro Sur que se disputó en mayo pasado en la ciudad de Esquel, siendo una de las figuras en la final frente a Casacas FC de Caleta Olivia, y en varios partidos de la zona clasificatoria.

"Comencé a los 20 en la escuelita de mamis de Juan XXIII , jugué un mes (aprendiendo) y un día en un torneo de principiantes en la rural probé el arco porque nos estaban llenando de goles, y ahí pedí atajar un rato y de pura alma competitiva saqué varias pelotas y me encanto", recuerda Rocío Trautman sobre sus inicios en una charla con Pasta de Campeón un poco a las apuradas porque mientras responde piensa en que todavía le queda terminar de armar el bolso para ir a jugar fútbol de salón a Caleta Olivia.

Petroquímica viaja a Trevelin con cuatro arqueros para el Nacional de Tiro con arco 3D

Hace siete años atrás, casi ocho, se dio cuenta de algo: no quería ser jugadora, ella quería ser arquera y lo tuvo claro a los 20 años cuando a puro reflejo evitó que su equipo perdiera por goleada.

UN NACIONAL QUE PUEDE SER BISAGRA

En mayo último se disputó en la ciudad de Esquel el torneo Oro Sur Femenino, y Rocío fue una de las dos arqueras que viajó. El equipo comodorense se consagró campeón de forma invicta con una gran campaña. En la primera fase le ganó 5-0 a Juventus de Rawson, 9-2 a Italy Futsal de Esquel, y dos 7-3 a Impacto de Trevelin para obtener el pase a semifinales por penales (3-2) tras igualar 1-1 ante UJEMVI de Mendoza. El punto de quiebre fue en semis cuando dejó en el camino al gran candidato Lala Gym de Esquel a quien superó por 4 a 3 para arribar a la gran final.

El santacruceño Juan Gauto fue convocado a la Selección Argentina Sub 20

Rocío alternó el arco y en la final tuvo una gran actuación, sacando pelotas que podrían haber cambiado el rumbo del encuentro. "El Nacional Oro Sur, pienso que podría llegar a ser una visagra en mi carrera deportiva como arquera, ya que por ejemplo ahora estoy convocada a la preselección de Comodoro Rivadavia, y soy consciente de que tuve un buen torneo en lo personal, donde tuve la suerte de poder estar en la final sacando pelotas importantes y aparte de eso estuve a vista de mucha gente incluyendo la Selección Argentina", reconoce la arquera y remarca que "es una alegría inmensa haber logrado algo tan importante como lo es un campeonato nacional, es una satisfacción y una recompensa a todo el entrenamiento y ganas que le he metido al arco".

El video del partido de futsal que terminó en una batalla campal en Trelew

A lo largo de casi ocho fue cosechando logros y distinciones. Algunos trofeos los tengo la mayoría en casa, y tiene dos en su trabajo en el banco Nación, aunque también asegura que un par quedando en el quincho de sus padres.

EL MAYOR LOGRO PERSONAL Y EL SUEÑO DE LLEGAR A LA SELECCION ARGENTINA

En la última semana se dio a conocer la lista de convocadas para la Selección de Futsal de Comodoro Rivadavia. La dupla Provoste-Alonqueo la citó y asegura que este desafío nuevo lo tomará como siempre, con mucha responsabilidad. "Estoy preparándome físicamente, fortaleciendo ya que vengo de una lesión (me saqué el hombro entrenando antes de viajar al nacional) incluso ataje bastante condicionada porque aún sentía dolor. Pero ya estoy al 100% lista para volver a los entrenamientos de arquera", confesó Rocío quien ya tiene claros los próximos objetivos y desafíos.

Histórico: la “Fede” clasificó a cuartos de final de la Liga Federal Femenina

El año pasado salió "arquera destacada" en el torneo Nacional y asegura sin titubeos que ese fue su mejor título en lo personal. "Fue el segundo Nacional que jugamos, se hizo en Escobar, perdimos la final contra la Super Liga (equipo donde la mitad son jugadoras de la selección argentina) y ahí es donde consigo mi mejor título, salí arquera destacada del nacional ...donde no cuentan la cantidad de goles sino tu desempeño como arquera en todo el torneo", aclaró.

Rocío sueña en grande, abre los ojos grandes y con una sonrisa asegura que es gratis. "Mi sueño es jugar en la Selección Argentina, pero sé que aún está muy lejos, pero también sé que no es imposible", admite.

Bajo los tres palos no tiene un ídolo pero si habla de un referente al que siguió del ámbito local. "Siempre idolatré mucho a 'Pingui' (Daniel Almonacid) cuando jugaba en Lanús, lo iba a ver siempre, miraba sus movimientos, como miraba la cancha, todo...para mí es el mejor de Comodoro por lejos", asegura Rocío que además es DT de GM Futsal - junto a Gonzalo Manquemilla - en el equipo que milita en la categoría C del torneo Oficial en Comodoro.

Un histórico del Manchester United renunció a su selección e irá a juicio por violencia de género

EL HOBBIE QUE SE CONVIRTIO EN ALGO SERIO Y LE PERMITIO VIAJAR A REPRESENTAR A ARGENTINA

Con 18 años fue como muchos adolescentes a jugar al pool para distraerse un rato, y con el paso del tiempo terminó siendo algo más que un pasatiempo. Le dedicó muchísimas horas para perfeccionar la técnica y logró clasificar tres veces a un Panamericano, la última vez la semana pasada en Buenos Aires.

"Al Pool llegué de chica, fui por diversión al Draw y me empezó a gustar para más que un hobbie, miraba videos en YouTube para aprender efectos, y fui entendiendo de a poco, hasta que un día me vieron los habitúes del Pool donde me invitaron a un torneo para principiantes y de ahí comencé a meterme más de lleno", recordó.

Bizarrap presentó a Diego Godín como nuevo refuerzo de Vélez y estallaron las redes

Tiene tres clasificaciones a torneos Panamericanos. En el 2016 jugó en Costa Rica y al año siguiente había logrado los pasajes para competir en Perú pero no pudo viajar por problemas personales. Luego vino un parate largo de casi cuatro años, y esta temporada regresó. El pasado fin de semana viajó a Buenos Aires "sin demasiada práctica", reconoce pero logró la clasificación al próximo torneo internacional.

"El Nacional se llevo a cabo en Buenos Aires donde logre quedar dentro de las 4 primeras en Bola 8, logrando clasificar al próximo Panamericano", apuntó Rocío, quien pertenece a Comodoro Billar Club y entrena en el Draw dos o tres veces a la semana por un lapso de tres horas por día.

Hubo dos momentos importantes en su vida deportiva. Cuando iba perdiendo por goleada y reaccionó para ir al arco y defenderlo, como así también cuando se dio cuenta que el pool ya no era un hobbie y le empezó a dedicar más tiempo y con mucha más responsabilidad. Así, entre tacos y redes, Rocío Trautman va haciendo su propio caminando en el deporte llevando la bandera de Comodoro a todos lados.

“Pucho” Jung en el Nacional de Adultos B de Comodoro: “Necesitamos un handball más federal”