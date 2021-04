Este reconocimiento al profesor Armando Tula se desplegó en las instalaciones del Club Huergo, donde también estuvieron presentes el secretario coordinador de gabinete Gustavo Fita, el director general de Deportes, Martín Gurisich, y los referentes de las sedes municipales.



Bajo este marco, Tula expresó: "la verdad que no me esperaba este momento, les agradezco este reconocimiento. Nosotros cumplimos una labor y muchas veces no esperamos esto, porque es lo que nos toca. Somos servidores públicos y estamos en un lugar que a mí me gustó siempre, que me preparé para estar acá, y encima nos pagan por hacer esto", destacó.



"Uno siempre lo ha hecho desde la vocación, desde desempeñar tu rol al máximo. Sigo sosteniendo que somos compañeros de trabajo y se respeta, más allá del cargo en el que hoy le toca a cada uno. Se notan los cambios, y eso es importante. Simplemente agradecerle a toda la gente que está en el deporte, a los que terminamos siendo compañeros y amigos de la vida", cerró.



Por su parte, Hernán Martínez compartió las palabras de Tula y resaltó: "somos servidores públicos, tomamos este desafío y nos gusta llevarlo a cabo. El área de Deportes creció mucho con el correr de los años. Por eso recordamos los inicios y nos permite valorar lo que tenemos actualmente".



"Le agradezco a Armando Tula por haberse sumado a este equipo, por haber trabajado tanto tiempo por la vocación, siempre en conjunto. Debatiendo y llegando a conclusiones, ya que por toda esa gente creció Deportes", sostuvo el presidente de Comodoro Deportes.



Y agregó: "por eso hay que reconocer a quienes se han jubilado, los que están cerca de cumplir esa etapa y quienes seguimos adelante para seguir trabajando y aprendiendo de las enseñanzas que nos dejan", concluyó.