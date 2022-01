La realidad de Independiente no es la mejor a pesar de la llegada de Eduardo Domínguez a la dirección técnica del club. Los refuerzos todavía no llegaron al plantel, y encima, uno de los que tenía casi todo cerrado finalmente no llegará al "Rojo".

River Plate y Marcelo Gallardo se metieron en la negociación y finalmente un talentoso defensor que jugaba en Argentinos Juniors firmará contrato con el "Millonario".