Este jueves por la noche, Comodoro Rivadavia venció 4-3 a Tucumán en un verdadero partidazo y avanzó a la final del Campeonato Argentino A de Selecciones Mayores 2025 organizado por A.Ro.Fu.Sa y con fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

El encuentro comenzó con mucha intensidad. A los 5 minutos, Sebastián Carballo aprovechó una mala salida del conjunto tucumano para robar la pelota, encarar por la izquierda y definir con astucia por encima del arquero, poniendo a Comodoro Rivadavia en ventaja tempranamente.

Tras el gol, Carballo tuvo otra chance clara, aunque resolvió apresurado en uno de los primeros contragolpes del equipo petrolero. A lo largo del primer periodo, Comodoro generó varias oportunidades en contraataques, pero no logró concretar debido a la falta de precisión en la definición. Gabriel Dodds, Uriel Saldivia y Luciano Vargas fueron protagonistas de estas situaciones, pero encontraron una gran resistencia en el arquero Augusto Ríos, quien respondió de manera sobresaliente.

En el tramo final de la primera mitad, el arquero de Comodoro, Gonzalo Pacheco, se convirtió en la figura del equipo al tapar tres claras oportunidades de gol para Tucumán. Sin embargo, a solo dos minutos del cierre, Franco Ferroni igualó el marcador con un remate potente tras bajar la pelota de pecho, dejando sin chances a Pacheco.

Casi al filo del final, a 12 segundos del cierre, una mala salida de Comodoro permitió que Esteban Córdoba ejecutara un disparo dentro del área, pero Pacheco lo evitó con una respuesta letal, manteniendo el empate y generando máxima expectativa para el segundo tiempo.

En el complemento, . Matías Carrizo, Gabriel Dodds y Jeremías Asencio anotaron para Comodoro Rivadavia, mientras que Córdoba y Sánchez marcaron para Tucumán.