(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Con la Ford Ranger, el piloto comodorense Thomás Micheloud fue protagonista en la 9.ª fecha de la temporada de las TC Pista Pick Up en el “Roberto Mouras” de La Plata, y se mete de lleno en la conversación por el título 2025.

Sebastián Gallo, a bordo de la VW Amarok, se impuso en la final y sigue siendo el líder del certamen con 110 unidades. Segundo terminó Gaspar Chansard, también con VW Amarok, y completó el podio el crédito de Comodoro.

La final de las TC Pista Pick Up se puso en marcha con Juan Sebastián Gallo y el comodorense Thomás Micheloud en la primera fila; Gaspar Chansard y Joaquín Ochoa en la segunda; Tomás Pellandino y Marcos Dianda en la tercera; Benjamín Ochoa y Nahuel Cordone en la cuarta; y Juan Antonio Sandín y Santiago Arrigoni en la quinta.

La largada fue con procedimiento de piso seco. Desde el inicio comenzó la lucha por la punta, pero Gallo aventajó a Micheloud y tomó la delantera. Detrás, la fila india se encolumnaba con el resto de los protagonistas cuando Marcelo Vergagni se despistó, quedando fuera de pista. Gallo mandaba; Micheloud era segundo; Chansard tercero; Joaquín Ochoa cuarto; Pellandino quinto; Dianda sexto; Benjamín Ochoa séptimo; Cordone octavo; Arrigoni noveno; y Catelli décimo.

Gallo se distanciaba mientras la lucha estaba entre Chansard y Micheloud, que tenía detrás a Joaquín Ochoa y a Pellandino, quienes se acercaban en busca de la posición.

Pero Chansard comenzó a descontarle a Gallo y, vuelta a vuelta, se acercaba a la punta. Detrás de ellos se posicionaban Micheloud, Joaquín Ochoa, Pellandino, Dianda, Benjamín Ochoa, Cordone, Arrigoni y José Goya para completar los diez mejores.

La bandera de cuadros cayó y decretó la victoria de Gallo para seguir siendo el puntero del certamen; segundo terminó Chansard; tercero Micheloud; cuarto Joaquín Ochoa; quinto Pellandino; sexto Dianda; séptimo Benjamín Ochoa; octavo Cordone; noveno Arrigoni; y décimo José Goya.

La Copa Shell Helix quedó de la siguiente manera: Juan Sebastián Gallo 110 puntos (3 triunfos); seguido por Benjamín Ochoa 78 (2); tercero está el comodorense Thomás Micheloud 76 (1). Luego aparecen Joaquín Ochoa 69 (1) y Gaspar Chansard 68.

FINAL - A 14 VUELTAS

1.º Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) 21’18"509/1000

2.º Gaspar Chansard (VW Amarok) a 1"413/1000

3.º Thomás Micheloud (Ford Ranger) a 1"800/1000

4.º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 2"110/1000

5.º Tomás Pellandino (Ford Ranger) a 4"374/1000