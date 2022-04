En una tarde de emociones y que quedará marcada en la historia de Caleta Córdova, el club del barrio portuario inauguró su cancha de césped sintético. El acto fue encabezado por el intendente Juan Pablo Luque y el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y contó con la participación de autoridades municipales, de la empresa Termap que opera en la zona y vecinos.

En ese marco, Luque se mostró feliz por la inauguración de la cancha y dijo: “Esperábamos que llegue este día. El sábado pasé a ver cómo venía para ver si llegábamos a tener la obra terminada para hoy y la verdad que es un enorme sueño que tenemos junto con ustedes cada uno de nosotros. Lo soñamos en conjunto quienes queremos a la ciudad y sentimos a Caleta Córdova como uno de los lugares más lindo que tiene la Patagonia Argentina y lo tenemos en Comodoro, por eso hace un tiempo empezamos a hacer lo que tenemos que hacer como estado y le empezamos a dar un valor a Caleta Córdova”.

Luque destacó la presencia de los chicos y chicas de inferiores, los vecinos del barrio, y dirigentes deportivos de otras zonas de la ciudad, y en ese marco valoró el trabajo que realiza la municipalidad. “De a poco nos estamos acostumbrando a poder tener mejor infraestructura deportiva, de poder darles a ellos la posibilidad de tener un lugar más digno para mejorar su vida a través del deporte, porque sabemos que es mucho más barato invertir en deporte que en equipamientos de salud porque tenemos una población enferma. Queremos una población sana, que haga deportes y que tenga los valores que inculca el deporte: trabajar en equipo, ser solidario y ayudar al otro”.

Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, por su parte, agradeció a la comisión directiva y aseguró que esta “obra le va a cambiar la vida al barrio, no al club”.

Martínez no dudó en decir que Caleta está viviendo un momento histórico y destacó el trabajo del municipio. “Esta gestión se caracteriza por trabajar en equipo. Muchos de los que ven acá somos los que trabajamos continuamente en territorio para que nuestra ciudad pueda tener estas cosas que hoy tenemos. Me siento orgulloso, como también me siento orgulloso de la dirigencia deportiva, porque se atrevieron a soñar que podemos hacer las cosas juntos, que debemos trabajar, que nos tienen que tener paciencia, pero todos van a llegar a tener un poco, porque es para todos, el deporte en la ciudad es muy grande”, sentenció.

