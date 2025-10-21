(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El “Pampa Zaldúa” es uno de los reductos más difíciles para ir a jugar y buscar tres puntos en lo que a fútbol se refiere. Sin embargo, más allá de lo complejo, también hay camaradería y respeto por el rival.

En tiempos en que el fútbol de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia se vio suspendido por hechos de violencia y en los que se buscan gestos de respeto y también de prevalecer el cuidado del rival como de la persona, un hecho dejó en claro que es posible seguir creciendo en los jóvenes y en las infancias dentro del deporte.

Tiziano es el protagonista de esta historia, donde en el campo de juego de su equipo —el “Depo”— vio cómo sufría ante el “Lobo” una dura lesión como parte de uno de los encuentros de la fecha por el Torneo Integración en 8.ª. Sin embargo, lejos de un trámite áspero y duro como el que podría darse, los rivales, al ver que el jugador del equipo lacustre estaba tendido en el piso y caído, decidieron ir en su ayuda.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Es por eso que dos jugadores del “Aeronauta” lo acompañaron a retirarse del campo de juego con cuidado y mucho afecto, como si el jugador fuera de su propio equipo.

La propia Subcomisión de Fútbol CDS, a través de un posteo, decidió valorar la acción de los chicos de Jorge Newbery y les dedicó la publicación.

"Gracias, jugadores de NEWBERY, por sostenerlo y acompañarlo", aseguró. “Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

Pero además, el posteo confirmó el deseo de la gente del club de que Tiziano tenga una pronta recuperación.

Lo que para una publicación periodística es un hecho noticioso, la idea es poder reflejar aquellos detalles y gestos que hacen ver y saber que muchas veces los pequeños cambios son más que valiosos, y este es uno de ellos.