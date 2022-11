En su debut como streamer, Luis Enrique le tiró "buenas vibras" a Argentina en caso de que España no salga campeón del Mundial

En su primera transmisión en Twitch desde la concentración de su equipo, donde hubo un total de 150 espectadores en vivo, el entrenador de España, Luis Enrique, habló de todo y se tomó el tiempo para referirse a la Argentina y al astro Lionel Messi.

"Si no gana España, me gustaría que lo gane Argentina, me gustaría por Messi", manifestó Luis Enrique en su primer envío como streamer, a través de Twitch, desde la Universidad de Qatar.

"Sería injusto que se vaya sin un mundial. De igual forma, puede jugar otro por su capacidad física y mental", señaló el exvolante de Real Madrid y Barcelona.

Por último, Luis Enrique también eligió al elenco comandado por Lionel Scaloni como uno de los favoritos para ganar el Mundial de Qatar 2022: "Argentina y Brasil. No hay nadie en el mundo del fútbol que los elimine. A partir de ahí los de siempre: Francia, que es la actual campeona, Alemania, que no hay nadie en el mundo cabal que pueda decir que no son favoritos, España, Inglaterra y me atrevería a decir Países Bajos como sorpresa".