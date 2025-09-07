(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) En un contexto adverso, marcado por la sequía goleadora y la racha más extensa de Boca sin triunfos en su historia, el delantero uruguayo Edinson Cavani quedó en el centro de la escena, pero no por su rendimiento deportivo, sino por un acto de enorme solidaridad que recién ahora salió a la luz.

El periodista Alejandro Fantino reveló en el canal de stream Carnaval una historia que tiene como protagonistas al Matador y al humorista uruguayo Rafael Cotelo, muy cercano a varios futbolistas de ese país.

Según relató Fantino, la hija de Cotelo sufrió una patología cerebral que derivó en una urgencia médica cuando viajaba rumbo a Buenos Aires. Tras un fuerte dolor de cabeza y un pico de presión, fue trasladada de inmediato a una clínica, donde los médicos confirmaron la necesidad de una operación.