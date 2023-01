En diálogo con ADNSUR, el fotógrafo de Rawson Fernando Kohler recordó que “cuando se produjo el gol de Germinal, encaré derecho por la cancha hacia el alambrado. Hice algo que está mal. Pero me ganó la emoción y salí”.

“En ningún momento, le grité el gol a ninguno del otro club. Me fui para capturar mejor las fotos. Cuando iba a mitad de camino, me empezó a empujar uno de los jugadores de Independiente (Neuquén), me gritó y me tiró trompadas y patadas”, describió.

“Luego, me voy contra un lateral, me empujó más fuerte y se me cayó la cámara. En ese momento, me transformé y discutimos. Llegaron más jugadores de ellos e incluso el árbitro quien –sorpresivamente- me empezó a insultar de una manera descomunal sin preguntar cómo me encontraba”, reveló.

“Asumo el error que no tendría que haberme metido a la cancha pero -en ningún momento- le dije nada a ningún jugador rival e incluso el campo de juego estaba invadido por los festejos del momento”, señaló.

“Yo estaba acreditado por el club como fotógrafo dentro del terreno de juego. Fue un mal trago y –por suerte- a la cámara no le pasó nada. Si me rompen la cámara, me vuelvo loco porque son mis herramientas de trabajo en el ministerio de Educación donde me desempeño diariamente”, valoró.

“Me llamó la atención la manera en la que el árbitro me insultaba porque es un profesional. En principio, vino un jugador como una topadora, se sumaron 3 o 4 jugadores y me caí al piso con los equipos de fotografía que –afortunadamente- no tuvieron consecuencias. Los jugadores de Germinal se acercaron y me vinieron ayudar”, detalló.

“Yo hago estas coberturas por una pasión personal. No trabajo para el club ni para ningún medio. Me ganó la emoción y de aceptar las reglas de juego de no ingresar a la cancha. En ningún momento, les dije nada, no me reí delante de los jugadores de Independiente”, aseguró.

“Falta una mayor regulación y orden sobre el rol de los trabajadores de la comunicación en eventos de estas características. No hay garantías de ningún tipo. ‘¿Quién se hace cargo si se rompe la cámara?”, lamentó.

“Recibí muchas muestras de solidaridad en las últimas horas. Ya me preparo para cubrir la final del domingo que viene contra Independiente (San Cayetano) en Bahía Blanca con la pasión de siempre por Germinal”, completó el fotógrafo de Rawson, Fernando Kohler.