El Torneo Zonal “A” del fútbol comodorense cerró su tercera fecha con resultados que reacomodan las posiciones en ambos grupos y comienzan a perfilar a los principales protagonistas. Hubo empates en la cima y goleadas importantes en el certamen organizado por la Liga de Fútbol.

- Grupo A -

En Kilómetro 8, el duelo más esperado de la jornada terminó sin goles: Petroquímica y Jorge Newbery igualaron 0-0, en un partido muy disputado y con escasas situaciones claras. Ambos equipos mantuvieron su invicto y continúan como líderes del Grupo A con 7 puntos, mostrando mucha solidez defensiva y regularidad en este arranque del torneo.

En el estadio Pampa Zaldúa, Deportivo Sarmiento volvió a demostrar su poder ofensivo y goleó 5-0 a Tiro Federal, en una actuación convincente del equipo local. Con esta victoria, el Depo se ubica tercero con 6 unidades, a solo un punto de los punteros, mientras que Tiro atraviesa un momento complicado, hundido en el fondo de la tabla y en zona comprometida con el descenso.

El único encuentro que se disputó el sábado fue el triunfo de General Saavedra ante Laprida por 2-1 en condición de visitante. Con goles de Jesús Molina y Santino Barrientos, el conjunto de KM3 consiguió su primera victoria del campeonato y trepó a la mitad de la tabla, donde ambos equipos quedaron igualados con 3 puntos.

- Grupo B -

En Kilómetro 5, la Comisión de Actividades Infantiles superó con autoridad 2-0 a USMA, con goles de Ian Garcés y Benjamín Villalba. El equipo “Azzurro” alcanzó los 7 puntos y se subió a lo más alto de su grupo, compartiendo la cima con Huracán, que también ganó su partido. USMA, en tanto, se mantiene con 3 unidades y buscará recuperarse en la próxima jornada.

En el barrio Industrial, Huracán venció 3-1 a Florentino Ameghino, en un encuentro con momentos de tensión y buen fútbol. Los goles del Globo fueron obra de Facundo Araya y doblete de Maximiliano Benito. El CAFA, que continúa sin sumar en el torneo y se complica con el descenso. Con este triunfo, Huracán se mantiene en lo más alto con 7 unidades, igualando la línea de la CAI.

Por su parte, Próspero Palazzo hizo valer su localía y venció 3-1 a Argentinos Diadema, con un rendimiento sólido y contundente en los metros finales. Con esta victoria, Palazzo llegó a 6 puntos y se mete de lleno en la pelea por los primeros lugares, mientras que Diadema quedó con 3 unidades.

