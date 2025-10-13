El Torneo Zonal “A” del fútbol comodorense cerró su tercera fecha con resultados que reacomodan las posiciones en ambos grupos y comienzan a perfilar a los principales protagonistas. Hubo empates en la cima y goleadas importantes en el certamen organizado por la Liga de Fútbol.

- Grupo A -

En Kilómetro 8, el duelo más esperado de la jornada terminó sin goles: Petroquímica y Jorge Newbery igualaron 0-0, en un partido muy disputado y con escasas situaciones claras. Ambos equipos mantuvieron su invicto y continúan como líderes del Grupo A con 7 puntos, mostrando mucha solidez defensiva y regularidad en este arranque del torneo.

JorgeNewberyCR on Instagram: "¡FINAL DEL PARTIDO! Petroquímica 0️⃣🆚0️⃣ Jorge Newbery #IdentidadYPasión🐺"
En el estadio Pampa Zaldúa, Deportivo Sarmiento volvió a demostrar su poder ofensivo y goleó 5-0 a Tiro Federal, en una actuación convincente del equipo local. Con esta victoria, el Depo se ubica tercero con 6 unidades, a solo un punto de los punteros, mientras que Tiro atraviesa un momento complicado, hundido en el fondo de la tabla y en zona comprometida con el descenso.

Club Deportivo Sarmiento on Instagram: "5 y a otra cosa. El Depo gano, gusto y goleo por 5 a 0, con goles de Fuente, Erró, González, Caballero y Victor Cáceres."

El único encuentro que se disputó el sábado fue el triunfo de General Saavedra ante Laprida por 2-1 en condición de visitante. Con goles de Jesús Molina y Santino Barrientos, el conjunto de KM3 consiguió su primera victoria del campeonato y trepó a la mitad de la tabla, donde ambos equipos quedaron igualados con 3 puntos.

General Saavedra on Instagram: "¡𝐆𝐀𝐍𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐐𝐔𝐄!🇪🇪 En el día de hoy se disputó un encuentro vs Laprida ganando el parque 2 a 1. ⚽️Goles: 1 Jesús Molina 1 Santino Barrientos RESERVA (2)- (2). ⚽️Goles: 1 Leonel Gomez 1 Franchezco Fernández"

- Grupo B -

En Kilómetro 5, la Comisión de Actividades Infantiles superó con autoridad 2-0 a USMA, con goles de Ian Garcés y Benjamín Villalba. El equipo “Azzurro” alcanzó los 7 puntos y se subió a lo más alto de su grupo, compartiendo la cima con Huracán, que también ganó su partido. USMA, en tanto, se mantiene con 3 unidades y buscará recuperarse en la próxima jornada.

C.A.I. on Instagram: "⚽️ ¡𝗚𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗜! 💪🏼 Por la fecha 3° del Torneo Zonal de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, el equipo dirigido por la dupla técnica Nicolás Segura - Andrés Silvera venció 2 a 0 a USMA, en su cancha de Km 5. 👉🏼 Los goles llegaron en el segundo tiempo y fueron convertidos por el volante Luca Miroglio (8' ST) y el delantero Bayron Ortíz 🇨🇴 (19' ST). De esta manera somos uno de los dos líderes de la Zona B, junto a Huracán, con 7 puntos. En la próxima fecha jugamos de local ante Próspero Palazzo. ¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗖𝗔𝗜! #DaleCAI 🔶🔷"
En el barrio Industrial, Huracán venció 3-1 a Florentino Ameghino, en un encuentro con momentos de tensión y buen fútbol. Los goles del Globo fueron obra de Facundo Araya y doblete de Maximiliano Benito. El CAFA, que continúa sin sumar en el torneo y se complica con el descenso. Con este triunfo, Huracán se mantiene en lo más alto con 7 unidades, igualando la línea de la CAI.

Huracán de Comodoro Rivadavia on Instagram: "¡𝗚𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗘𝗟 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗢!⁣🎈 ⚽ Maximiliano Benito 42' PT ⚽ Facundo Araya 8' ST ⚽ Maximiliano Benito 26' ST 🔜 vs. USMA (V) ⁣ 🇦🇹#ElMásGrandeDeLaPatagonia"

Por su parte, Próspero Palazzo hizo valer su localía y venció 3-1 a Argentinos Diadema, con un rendimiento sólido y contundente en los metros finales. Con esta victoria, Palazzo llegó a 6 puntos y se mete de lleno en la pelea por los primeros lugares, mientras que Diadema quedó con 3 unidades.

Argentinos Diadema on Instagram: "⏱ ¡FINAL! El conjunto dirigido por el "Pocho" Portalau perdió por 3 a 1 frente a Prospero Palazzo en condición de visitante por la 3° fecha del Torneo Zonal CAT "A". Nuestro gol fue convertido por Axel Romero.⚽️ #VamosDiadema 🇳🇱"
