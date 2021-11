El máximo ídolo de Boca estuvo en el ojo de la tormenta esta semana por una supuesta pelea con Sebastián Battaglia, actual entrenador del Xeneize. Mientras los medios informan un “conflicto” con el DT, en las redes se viralizó un video que tiene como protagonista al vicepresidente de Bcoa.

En el video, Riquelme sorprende a un nene hincha de Boca y éste se emociona hasta las lágrimas. “No me llores que me vas a hacer emocionar”, le dice el mejor jugador de la historia del club en un ida y vuelta no apto para sensibles. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA