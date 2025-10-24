(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Lorenzo es de Comodoro y este jueves cumplió su sueño: conocer al plantel de Boca, que entrenó en el “Predio de Boca” de Ezeiza.

Llegó temprano, se quedó al costado del ingreso de los jugadores y pudo cumplir su gran deseo.

«Me puedo morir tranquilo», le dijo Lorenzo al periodista de Boca, Leandro Aguilera, con una sonrisa indeleble e imborrable que inundó su cara.

«Tuve la suerte de poder entrar, me tomé fotos pero no pude tener el autógrafo porque me olvidé el marcador», contó con la emoción del sueño cumplido y la inocencia de un joven al que la situación lo traspasó.

Lorenzo quería la foto con Miguel Merentiel y Leandro Paredes y tuvo su premio.

Pero además consiguió la foto con Exequiel «el Changuito» Zeballos.

«Soy de Comodoro», fue el sello distintivo de Lorenzo, que con mucha emoción recordará este día como uno de los más lindos de su vida.