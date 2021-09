Mónica Dómina fue la primera maestra que tuvo Lionel Messi en Rosario cuando el 10 cursaba la primaria. En una emotiva charla a corazón abierto con el programa radial Súper Depor, la “seño” de Leo recordó anécdotas y rompió en llanto cuando dijo que su gran sueño es volver a verlo.

"¿Alguna vez tuvo algún sueño con Lionel?", fue la pregunta que desató la emoción imparable de Mónica. "No soñé, pero es mi gran deseo. Que pueda venir a verme y me diga personalmente que me vino a ver. sería lo más hermoso que me podría pasar", contestó entre lágrimas.