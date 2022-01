Pasta de Campeón / ADNSUR) - Lo hizo pocos días después de que la AFA comunicara que tanto jugadores como árbitros y cuerpo técnicos deberán tener el esquema completo para poder jugar.

Lo explicó con una historia en Instagram, en la que escribió: “Central está por encima de todo y de todos, el amor por este club está por encima de mi ideología. Vamos todos juntos por este sueño hermoso. Vamos Central”.

En este sentido Sergio Lami, representante del jugador, expresó: “Esta semana sería la primera dosis de la vacuna y creo que con esto alcanzará para que pueda jugar, luego iremos viendo. Todo depende del plan de vacunación que disponga el médico Hernán Galán. También van a exigir el hisopado negativo”, agregó.

El agente había contado días atrás al diario La Capital, de Rosario, los motivos por los cuales su representado, el talentoso 10 de Central, no se inmunizaba contra el virus. “Emiliano tiene una convicción y una ideología de vida que la mantuvo siempre en donde ellos no se vacunan, no toman antibióticos, van por una vida mucho más natural, se respaldan y resguardan en esos métodos”, apuntó.

Para jugar los torneos de AFA habrá que tener esquema de vacunación completo

Qué dijo el vicepresidente de Rosario Central

Así lo dejó claro Ricardo Carloni. “Lo vamos a hablar con él para transmitirle el acuerdo entre la AFA y Agremiados en donde se insta a los clubes para que tengan a los jugadores vacunados”, dijo el dirigente antes de conocer la decisión del futbolista.