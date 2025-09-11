El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia transita su cuarta semana de pretemporada de cara al inicio de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol.

En ese marco, el base del Verde, Emiliano Toretta, se mostró entusiasmado con lo que será su tercera campaña consecutiva en la institución.

“ Estoy muy contento de que vuelvan a confiar en mí. Desde el primer año que llegué siempre me trataron muy bien, me sentí muy cómodo en el club, así que feliz de poder representarlos una temporada más ”, destacó el santafesino.

En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

Sobre el trabajo del equipo bajo la conducción de Pablo Favarel, Toretta explicó: “Estamos trabajando muy bien y con mucha intensidad, adaptándonos a la idea de juego que tiene Pablo. Los amistosos en Chile nos van a servir de preparación para el arranque de la Liga. Esta próxima semana va a ser muy importante para volver a tener sensaciones de competencia real. Vamos a ser un equipo intenso y estamos trabajando para hacerlo”.

AMISTOSO EN CHILE

El conjunto comodorense tendrá su primera prueba en la previa de la Liga Nacional con dos partidos de preparación frente al Club Deportes Ancud. Los encuentros se jugarán los días 17 y 19 de septiembre en el Polideportivo 21 de Abril, en Puerto Aysén, y servirán como antesala al inicio de la fase regular programada para finales de mes.

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será

Gacetilla Prensa Gimnasia y Esgrima de Comodoro, supervisada por un periodista de Pasta de Campeón / ADNSUR