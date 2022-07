(Pasta de Campeón / ADNSUR) - El piloto comodorense Emanuel Abdala acordó en los últimos días con el equipo Coiro Dole Racing para continuar su campaña deportiva en el Turismo Nacional Clase 3 a los mandos de un Toyota Corolla, y hará su debut este fin de semana en el autódromo internacional de Las Termas de Río Hondo.

“Estamos muy entusiasmados con este nuevo proyecto. Es un equipo de primera línea, en el TN no tiene los resultados que debería tener pero todos sabemos la estructura que es. Decidimos dejar el Focus a un lado, no era el momento y el tiempo entre carrera y carrera no nos permitía trabajar, cerramos el fin de semana y ahora a esperar el fin de semana”, confesó Abdala en el programa Puesta a Punto.

La ilusión se renueva en el mayor de los Abdala pero quiere tener un fin de semana positivo luego de algunos sinsabores en las últimas presentaciones. “Sabemos que hay que tener paciencia con este proyecto, pero queremos tener una presentación normal donde podamos girar todo el fin de semana. En las dos últimas presentaciones no pude redondear que era lo que queríamos, en Neuquén no pude girar y en La Pedrera tuve problemas con la dirección y en la serie explotó la caja quedándome sin correr la final”, recordó el campeón de la C2.

